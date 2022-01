Superpuchar Hiszpanii, włoski hit, szlagierowe mecze z udziałem gigantów - styczeń w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W styczniu ELEVEN SPORTS pokaże finałowy turniej rozgrywek o Superpuchar Hiszpanii, w którym wezmą udział m.in. Real Madryt i FC Barcelona.

• Pierwszy miesiąc nowego roku upłynie także pod znakiem piłkarskich hitów czołowych lig europejskich: włoskiej Serie A, hiszpańskiej LaLiga Santander, francuskiej Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal.

Supercopa de España to ważne trofeum piłkarskie, o które w styczniu powalczą potęgi hiszpańskiej piłki. W turnieju finałowym wezmą udział dwie najlepsze drużyny ubiegłego sezonu LaLiga Santander - Atlético Madryt i Real Madryt, a także FC Barcelona oraz Athletic Club, czyli finaliści Pucharu Hiszpanii. Trofeum będzie bronić zespół z Bilbao, który w poprzedniej edycji tych rozgrywek w decydującym meczu pokonał po dogrywce Barçę. Tym razem w półfinale jego przeciwnikiem będzie Atlético, które ma szansę na swój pierwszy triumf w Supercopa de España od 2014 roku. Z kolei Duma Katalonii, najbardziej utytułowana ekipa w historii Superpucharu Hiszpanii, stanie w szranki z Realem Madryt. Barcelona postara się przełamać serię pięciu spotkań bez zwycięstwa z odwiecznym rywalem. Z kolei Królewscy spróbują potwierdzić świetną formę, jaką prezentują w LaLiga Santander. To będzie pierwsze El Clásico w 2022 roku.SUPERCOPA DE ESPAÑA (Superpuchar Hiszpanii)• turniej finałowy, 12 - 16 styczniaInter Mediolan, AC Milan, SSC Napoli i Atalanta Bergamo - te cztery kluby zdominowały pierwszą połowę sezonu ligi włoskiej. Na czele grupy pościgowej znajdują się ACF Fiorentina i spisujący się coraz lepiej Juventus FC, co oznacza, że w kolejnych tygodniach kibice mogą spodziewać się wielkich emocji. W styczniu wszystkie wspomniane ekipy rozegrają ważne mecze, ale na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Juve z Napoli. Spotkania tych drużyn to w ostatnich latach wspaniała wizytówka Serie A. Ich przebieg jest zawsze bardzo wyrównany, pada sporo bramek i co najważniejsze można zobaczyć w akcji znakomitych piłkarzy. Polskich fanów cieszy fakt, że ponownie znajdą się wśród nich Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński, którzy odgrywają niezwykle ważne role w zespołach z Turynu i Neapolu. Obok nich na murawie Allianz Stadium pojawią się m.in. Leonardo Bonucci, Kalidou Koulibaly, Juan Cuadrado, Lorenzo Insigne, Paulo Dybala, Victor Osimhen, Álvaro Morata i Dries Mertens.Najważniejsza transmisja:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - SSC Napoli (Piotr Zieliński), 6 styczniaW lidze hiszpańskiej emocje rosną z każdym tygodniem, bo prowadzący w tabeli Real Madryt ma niewielką przewagę nad grupą pościgową, w której znajdują się takie drużyny, jak broniące mistrzostwa kraju Atlético Madryt, Sevilla FC czy Real Betis. Ostatniego słowa w walce o tytuł nie powiedziała także szukająca swojej najlepszej formy FC Barcelona. Na styczeń zaplanowano aż cztery kolejki spotkań, które będą miały duży wpływ na układ w czołówce tabeli. Przed szczególnym wyzwaniem stanie Real Madryt, który zmierzy się z nieprzewidywalnym Getafe CF. To ekipa z przedmieść Madrytu, dlatego jej rywalizację z Królewskimi określa się czasem małymi derbami stolicy Hiszpanii. O tym, jak trudno Realowi gra się z przeciwnikiem świadczy fakt, że z trzech ostatnich wypraw na Coliseum Alfonso Pérez przywiózł on łącznie tylko dwa punkty. W składzie zespołu Carlo Ancelottiego będzie można zobaczyć uznane i wschodzące gwiazdy jak choćby Karima Benzemę czy Viníciusa Júniora. Z kolei po stronie gości wystąpi bardzo utalentowany Enes Ünal.Najważniejsza transmisja:• Getafe CF - Real Madryt, 19 styczniaW styczniu Ligue 1 Uber Eats przekroczy półmetek sezonu 2021/22. Obecna kampania została zdominowana przez Paris Saint-Germain, lecz takie drużyny jak Olympique Marsylia, Stade Rennais, OGC Nice, Montpellier HSC czy RC Lens nie mają zamiaru odpuszczać walki o mistrzostwo Francji. Polscy kibice ze szczególną uwagą będą śledzić grę zespołów z Marsylii i Lens, w których czołowymi postaciami są Arkadiusz Milik i Przemysław Frankowski. Hitem tego miesiąca będzie konfrontacja PSG z Olympique Lyonnais. To kluby, które od początku XXI wieku w sumie aż 14 razy sięgały po mistrzostwo kraju. Dla piłkarzy z Lyonu to jedna z ostatnich okazji, by włączyć się do rywalizacji o najwyższe lokaty w tym sezonie. O sukces nie będzie łatwo, bo po stronie paryżan zagrają wielkie gwiazdy futbolu z Leo Messim, Kylianem Mbappé i Neymarem na czele.Najważniejsza transmisja:• Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain, 9 styczniaW styczniu odbędą się mecze trzeciej rundy The Emirates FA Cup, najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. Od tej fazy rywalizacja nabierze rumieńców, ponieważ do zmagań dołączą czołowe angielskie drużyny, występujące na co dzień w Premier League. Widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji m.in. Manchester City, Liverpool FC, Chelsea FC i broniący trofeum Leicester City. Kibiców w naszym kraju szczególnie zainteresuje konfrontacja na London Stadium, gdzie West Ham United zmierzy się z Leeds United. W bramce gospodarzy może zagrać Łukasz Fabiański, a w drugiej linii gości duże szanse na występ ma Mateusz Klich. Poprzednie spotkanie tych zespołów w stolicy zakończyło się wygraną Młotów 2:0, a polski golkiper był jednym z bohaterów widowiska. Jak będzie tym razem?Najważniejsza transmisja:• 3. runda: West Ham United (Łukasz Fabiański) - Leeds United (Mateusz Klich), około 9 stycznia[ Rozgrywki Carabao Cup w styczniu wejdą w fazę półfinałową, a jej uczestnicy zostaną wyłonieni 21 i 22 grudnia z pozostających na placu boju drużyn: Arsenal FC, Brentford FC, Chelsea FC, Leicester City, Liverpool FC, Tottenham Hotspur, West Ham United i Sunderland AFC. Siedem pierwszych zespołów to przedstawiciele Premier League, a ostatnia, Sunderland, to trzecioligowiec, który jest odkryciem bieżącego sezonu. Niezależnie od tego, kto awansuje, można być pewnym wielkich emocji, bo o miejsca w finale będą walczyć drużyny z wielkimi gwiazdami w swoich szeregach. Apetyt na grę w tej fazie mają m.in. Pierre-Emerick Aubameyang, Romelu Lukaku, Jamie Vardy, Mohamed Salah, Harry Kane i Michail Antonio.Najważniejsze transmisje:• półfinały: 3 - 10 styczniaBroniący mistrzostwa Portugalii Sporting CP zalicza fantastyczne rozgrywki, ale wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie o tytuł nie będzie łatwo, ponieważ równie dobrze spisują się jego dwaj główni konkurenci - FC Porto i SL Benfica. W pierwszych kilkunastu kolejkach te trzy drużyny przegrały w sumie tylko dwa spotkania, co jest najlepszym wynikiem biorąc pod uwagę wszystkie czołowe europejskie ligi. W styczniu przed najtrudniejszym zadaniem staną piłkarze Sportingu, którzy zmierzą się z czwartą siłą portugalskiego futbolu, SC Bragą. Pedro Gonçalves i spółka będą musieli zwrócić szczególną uwagę na snajpera gości, Ricardo Hortę, który ma za sobą fantastyczny rok 2021 i jest jednym z głównych kandydatów do korony króla strzelców portugalskiej ekstraklasy w obecnej kampanii.Najważniejsza transmisja:• Sporting CP - SC Braga, 23 styczniaCyklto widowiskowe wyścigi motocyklistów na wymagających olbrzymich umiejętności technicznych ciasnych torach, pełnych trudnych do pokonania przeszkód. Jedną z największych gwiazd tej rywalizacji jest sześciokrotny mistrz świata Tadeusz "Taddy" Błażusiak, którego kibice mogą oglądać w akcji także w bieżącym sezonie. Oprócz niego w zmaganiach biorą udział inni znani fanom motorsportu zawodnicy, m.in. Billy Bolt, który wygrał pierwszy turniej obecnego sezonu w Łodzi, także Cody Webb i Colton Haaker. W styczniu walka będzie toczyć się w Jerozolimie podczas Grand Prix Izraela. Latem, w trakcie letniej serii FIM SuperEnduro, triumfował tam Jonny Walker. Kto okaże się najlepszy w zmaganiach zimą?Najważniejsza relacja:• Grand Prix Izraela, 20 stycznia