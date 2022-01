Canal+ na styczeń. "Wolka", "Druga połowa", "Żużel", "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Łukasz Szewczyk

• Premiery stycznia na antenach Canal+

• Wśród filmowych premier m.in. "Druga połowa", "Wolka", "Żużel", "Palm Springs", "Obraz pożądania", "Ostateczne poświęcenie", "Święta z przyjaciółmi", "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Olgą Bołądź w filmie "Wolka" / Fot. materiały prasowe

Filmowy styczeń w Canal+ to wysyp polskich premier. Wśród nich komediodramat(8 stycznia). Młoda lekarka Magda (Marianna Zydek) spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza (Jacek Knap). Zauroczona nowo poznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko - kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski Zbigniewa Biernata (Cezary Pazura), z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu - Jarosława Kota (Maciej Musiał) - który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Idąc za radą jej przyjaciółki, piłkarz wdraża w życie spektakularny plan "3 x Z" - i chcąc "Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaimponować" Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki finansowe i ułańską fantazję. Mateusz również będzie chciał przypodobać się dziewczynie, ale w kompletnie odmiennym stylu. Czy ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewany ruch może postawić go na spalonej pozycji?Kolejna propozycja to dramat(15 stycznia) z Olgą Bołądź oraz Erykiem Lubosem. Annie zostają ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że nadchodzi czas rozliczyć się z przeszłością. Gdy opuszcza więzienne mury, jej nadrzędnym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Szybko okazuje się, że to jednak nie jest takie proste, a w nowej rzeczywistości może liczyć tylko na siebie. Poszukiwania sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą o co toczy się gra. Jak długo potrwa ta sielanka? Jakie mroczne tajemnice kryje w sobie nasza bohaterka i jaki jest prawdziwy cel wizyty? Jedno jest pewne - na tej wyspie nie jest już bezpiecznie.Dla fanów czarnego sportu(22 stycznia). Mistrz motocyklowy Lowa (Tomasz Ziętek) jest obiektem westchnień kobiet i źródłem zazdrości rywali z toru (Mateusz Kościukiewicz). Pogodny, miły dla ludzi, "zwyczajny", ma frajdę z życia i tego, co robi. Jednak szelmowski uśmiech chłopaka skrywa codzienne zmagania ze strachem, widmem kontuzji i wypadków na żużlowych stadionach. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy na drodze Lowy staje śliczna Roma (Jagoda Porębska). Czy zakochany w prędkości i motorach zawodnik, dla którego sport jest nie tylko szaleńczą, młodzieńczą pasją, ale też ucieczką od szarej rzeczywistości, znajdzie w swoim sercu miejsce na prawdziwą miłość?Wśród pozostałych premier warto wymienić(1 stycznia). Beztroski Nyles i zadeklarowana singielka Sarah poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza diametralnie się zmienia kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W tej pozornie beznadziejnej sytuacji Nyles i Sarah odkrywają niesamowite możliwości jakie daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują wyjątkowo szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.Wśród propozycji także thriller(9 stycznia). Ekscentryczny milioner Cassidy (Mick Jagger) niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Claes Bang). Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice (Elizabeth Debicki). Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę.Z kolei film(16 stycznia) opowiada historię bohatera wojny wietnamskiej, Williama H. Pitsenbargera (Jeremy Irvine). 11 kwietnia 1966r. uratował ponad 60 osób wykazując się przy tym niesamowitą odwagą. Trzydzieści dwa lata później pracownik Pentagonu, Scott Huffman (Sebastian Stan), ma zbadać prośbę o przyznanie Pitsenbargerowi Medalu Honoru. Poszukuje osób, które były świadkami tego bohaterskiego wyczynu. Zbierając dowody odkrywa spisek na wysokim szczeblu, który może zagrozić jego karierze.Przygotujcie się na(23 stycznia). Święto Dziękczynienia to idealna okazja na spotkanie z najbliższymi. W wielu domach to czas pełen miłości, celebrowania tradycji, spokoju i rodzinnych chwil... ale nie tym razem. Molly (Malin Akerman) oraz Abbey (Kat Dennings) postanawiają wywrócić to święto do góry nogami, a to wszystko za sprawą niezwykle charyzmatycznego Jeffa i reszty ekscentrycznych gości. Cała ekipa ma zamiar wziąć udział w czynnościach, na które na co dzień by sobie nie pozwolili. Szykuje się wieczór pełen romansów i eksperymentalnych używek. Przygotujcie się na potężną dawkę rozbrajającego humoru i karuzelę arcydziwnych zjawisk.Na zakończenie miesiąca(29 stycznia). Wszyscy mówili, że Cassie (Carey Mulligan) była obiecującą, młodą kobietą dopóki tajemnicze wydarzenie nagle nie zakłóciło jej przyszłości. Ale nic w życiu Cassie nie jest tym, czym się wydaje. Cassie jest niesamowicie inteligentna, kusząco przebiegła, a nocą prowadzi sekretne, podwójne życie. Nieoczekiwane spotkanie da dziewczynie szansę naprawienia błędów z przeszłości w tej bardzo zabawnej historii.• 1 styczniaPalm Springs (Canal+ Premium)• 3 styczniaGrzesznica s. 4 odc. 7 i 8 (Canal+ Premium)• 4 styczniaCzerwony księżyc (Canal+ Premium)• 5 styczniaLa Brea odc. 9 i 10 (Canal+ Premium)Tajne schrony odc. 1 (Canal+ Dokument)• 6 stycznia55 kroków (Canal+ Premium)Misja "Radość" - jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach (Canal+ Dokument)• 7 styczniaPołączenie s. 2 odc. 1 (Canal+ Premium)Valide odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)• 8 styczniaDruga połowa (Canal+ Premium)• 9 styczniaObraz pożądania (Canal+ Premium)• 11 styczniaMiłość w trudnych czasach (Canal+ Premium)• 12 styczniaKapitan. Francesco Totti odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)Tajne schrony odc. 2 (Canal+ Dokument)• 13 styczniaOskarżona (Canal+ Film)• 14 styczniaPołączenie s. 2 odc. 2 (Canal+ Premium)Valide odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)• 15 styczniaWolka (Canal+ Premium)• 16 styczniaOstateczne poświęcenie (Canal+ Premium)• 17 styczniaHelmut Newton. Piękno i bestia (Canal+ Premium)• 18 styczniaZbrodnia ostateczna (Canal+ Premium)• 19 styczniaKapitan. Francesco Totti odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)• 20 styczniaPurity Falls (Canal+ Film)• 21 styczniaSaint Maud (Canal+ Premium)Połączenie s. 2 odc. 3 (Canal+ Premium)Valide odc. 5 i 6 (Canal+ Premium)• 22 styczniaŻużel (Canal+ Premium)Tysiące małych ran (Canal+ Dokument)• 23 styczniaŚwięta z przyjaciółmi (Canal+ Premium)• 24 styczniaCzynnik ludzki (Canal+ Premium)• 25 styczniaWszystko o seksie (Canal+ Premium)• 26 styczniaKapitan. Francesco Totti odc. 5 i 6 (Canal+ Premium)• 27 styczniaEmbattled (Canal+ Premium)• 28 styczniaPołączenie s. 2 odc. 4 (Canal+ Premium)Valide odc. 7 i 8 (Canal+ Premium)• 29 styczniaObiecująca. Młoda. Kobieta (Canal+ Premium)Mit Hitlera (Canal+ Dokument)• 30 styczniaKryzys (Canal+ Premium)Premiery stycznia w HBO GO oraz Netflix