Sylwester przed TV: Spadki oglądalności. Dwójka 4,9 mln widzów, Polsat 3 mln widzów.

Łukasz Szewczyk

• Oficjalne wyniki sylwestrowych koncertów przed telewizorem

• Sylwestra z telewizyjną Dwójką spędziło średnio prawie 4,9 mln widzów, z Polsatem - ponad 3 mln widzów.

Sylwester 2021/22 Grupa 4+ Grupa 16-49 Grupa 16-59 Program Kanał TV AMR SHR% AMR SHR% AMR SHR% SYLWESTER MARZEŃ Z DWÓJKĄ TVP2 4 769 162 35,81% 1 552 612 32,26% 2 368 256 33,31% SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW Polsat 2 533 749 18,58% 1 113 703 22,80% 1 477 683 20,45% SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW Polsat News 262 249 1,92% 96 625 1,97% 140 495 1,94% SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW Polsat2 218 980 1,61% 125 077 2,56% 159 849 2,21% SYLWESTER MARZEŃ Z DWÓJKĄ TVP Polonia 128 067 0,93% 45 669 0,93% 76 300 1,05% NAM: Sylwester 2021/22 przed TV - Oglądalność koncertów sylwestrowych

godz. 23.55-0.05 (31.12.21/1.01.22) Grupa 4+ Kanał TV AMR SHR% TVP2 5 450 054 41,83% Polsat 3 097 321 23,77% Polsat News 388 392 2,98% Polsat2 325 032 2,49% TVP Polonia 103 743 0,80% NAM: Sylwester TV - Oglądalność między godz. 23.55-0.03 (31.12.21/1.01.22)

Jak wynika z oficjalnych danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl,na głównej antenie TVP2 oglądało średnio ponad 4,76 mln widzów, co dało stacji udziały na poziomie 35,8 proc. To prawie 111,1 tys. widzów mniej w porównaniu do poprzedniego roku.Cały koncert pokazywała TVP Polonia z wynikiem 128 tys. widzów (0,93 proc.), co z kolei oznacza spadek o 87,4 tys, widzów.Z kolei koncertna głównej antenie telewizji Polsat śledziło średnio ponad(18,58 proc.). W porównaniu z poprzednim rokiem stacja notuje spadek o ponad 709,1 tys. widzów.Koncert pokazywały także trzy inne anteny Grupy Polsat: Polsat2 z wynikiem 218,9 tys. widzów (1,61 proc.), co oznacza spadek o 40,1 tys. widzów. Z kolei w Polsat News 262,2 tys. widzów (1,92 proc.) co oznacza spadek o 80,2 tys. widzów.Telewizyjna Dwójka była także zdecydowanym liderem także w trakcie końcowego odliczana do nowego roku.Średni dobowy czas spędzony przed telewizorem w Sylwestra (31 grudnia 2020) wyniósł 5 godzin i 11 minuty z kolei w Nowy Rok (1 stycznia 2021 roku) ponad 5 godzin i 21 minuty.