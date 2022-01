Gazeta.pl na 2022 rok. "Nie musimy być pomiędzy, by opisywać rzeczywistość"

Łukasz Szewczyk

• Ambicją redakcji Gazeta.pl jest zmienianie świata na lepsze poprzez skupianie się na ważnych kwestiach społecznych i poruszanie trudnych tematów.

Portal Gazeta.pl z deklaracją redakcyjną opisującą podejście i zasady działania jego dziennikarek i dziennikarzy. Znajdują się w niej najważniejsze założenia, którymi kieruje się zespół portalu przygotowując treści, a także podejmując tematy szczególnie ważne z perspektywy redakcji - jak prawa człowieka, edukacja czy wolność mediów. W tegorocznej deklaracji redakcja obiecuje również odwoływanie się do rzetelnej wiedzy oraz prezentowanie opinii na skomplikowane tematy, aby w ten sposób jeszcze lepiej wspierać czytelniczki i czytelników w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania.- mówi Karolina Deling-Jóźwik, dyrektorka programowa Gazeta.pl. -- dodaje.Troska o respektowanie praw człowieka leży w DNA Gazeta.pl, dlatego ważne miejsce w deklaracji redakcyjnej zajmuje obietnica nietracenia nigdy z oczu tego tematu oraz dalszego opisywania m.in. protestów przeciw zaostrzeniu aborcyjnego prawa i radykalnemu ograniczeniu praw kobiet. Dziennikarki i dziennikarze portalu obiecują również opisywać sytuację na granicy, walczyć o dostęp do informacji i kontynuować współpracę z organizacjami pracującymi dla uchodźców.W 2022 r. redakcja Gazeta.pl będzie także nadal walczyć w obronie niepublicznych mediów. W deklaracji zespół zobowiązał się do dalszego wspierania koleżanek i kolegów z innych redakcji wobec każdego ataku na ich wolność, niezależność i różnorodność.Dziennikarki i dziennikarze portalu obiecują również angażować się w tematy ważne dla najmłodszego pokolenia Polaków - to m.in. kryzys klimatyczny, dbałość o język, nagłaśnianie przypadków łamania praw kobiet czy społeczności LGBT+ oraz słuchanie i pomaganie w kwestii zdrowia psychicznego.Zespół portalu deklaruje, że nie zapomni też o tym, co daje oddech lub przyspiesza bicie serca. Tak, jak do tej pory, Gazeta.pl będzie obecna przy najważniejszych wydarzeniach rozrywkowych, lifestyle'owych i sportowych roku, w tym na zimowych igrzyskach olimpijskich i mundialu.