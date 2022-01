TV coraz mniej popularna. W 2021 roku żaden program nie przyciągnął 5 mln widzów

Łukasz Szewczyk

• W 2021 roku nie było ani jednego programu w polskiej telewizji, który przekroczyłby granicę 5 mln widzów - pokazuje opracowanie Wavemaker na podstawie danych Nielsena.

• Analiza agencji wyłączająca transmisje imprez sportowych, pokazuje taką sytuację po raz pierwszy w historii polskiej TV.

Liczba programów telewizyjnych z widownią ponad 5 mln widzów (bez sportu) / Materiał Wavemaker

W 2021 roku żaden program w polskiej telewizji nie przekroczył granicy 5 mln widzów, pokazuje analiza Wavemaker. 10 lat temu sytuacja, w których jednocześnie, przy oglądaniu tego samego programu na antenie tej samej stacji, siedziało przynajmniej 5 mln osób, zdarzyła się 288 razy. Jednak wraz z rosnącą fragmentacją TV, debiutami kolejnych kanałów, cyfryzacją naziemnej TV, spadkiem znaczenia dużej czwórki, a także słabnącą popularnością TV wśród młodych grup wiekowych TV coraz rzadziej gromadziła jednocześnie tak masowe audytoria przy oglądaniu jednego programu. Ma to swoje konsekwencje dla reklamodawców, którzy pojedynczym spotem w linearnej TV nie mogą już dotrzeć do tak wielkich publiczności jak przed laty.- komentuje Paweł Gala, szef Wavemaker.W książce Romana Czejarka "Kultowe teleturnieje" opisana jest anegdota związana z popularnym w latach 80-tych w teleturniejem telewizyjnym "Jarmark". Kiedy jego prowadzący poprosili widzów o wyłączenie świateł, w mieście zrobiło się ciemno, a do TVP dzwonił podobny przerażony dyspozytor mocy dla miasta stołecznego Warszawa. Obawiano się, że skoku obciążenia po ponownym włączeniu świateł może nie wytrzymać sieć, dyspozytor sugerował więc, by prowadzący "Jarmark" prosili widzów o włączanie świateł stopniowo, np. ulica po ulicy.Dziś taka sytuacja jest już trudna do wyobrażenia, bo chociaż telewizja pozostaje masowym medium, jej pojedyncze programy rzadko mają porównywalną moc rażenia.W minionym roku najpopularniejszym niesportowym programem okazał się Sylwester Marzeń TVP2 - z 4,77 mln widzów. Ranking top 100 najlepiej oglądanych pojedynczych emisji w TV tradycyjnie zdominowuje serial "M jak miłość". Jego najpopularniejszy odcinek przyciągnął w 2021 r. 4,4 mln widzów, dla porównania - w 2011 roku również najpopularniejszy odcinek tego serialu miał 8,4-milionową publiczność.