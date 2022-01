Monika Cwalina-Kucharczyk nową reporterką RMF FM

Łukasz Szewczyk

• Do zespołu "Faktów RMF FM" dołączyła jako reporterka warszawskiej redakcji Monika Cwalina-Kucharczyk.

Monika Cwalina-Kucharczyk przez ostatnie osiem lat była dziennikarką TVN24. Przygotowywała materiały do magazynów "Czarno na Białym" (m.in. reportaż "Moje ciało jest okaleczone. Jak »leczono« z homoseksualizmu"), "Fakty po południu" i "Polska i Świat". Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.W RMF FM została reporterką warszawskiej redakcji rozgłośni, przygotowuje materiały i relacje przede wszystkim do "Faktów", ale także do internetowego informacyjno-muzycznego Radia RMF24 i do portalu RMF24.pl.