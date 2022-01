Historia rewolucji Spice Girls w nowej serii BBC Lifestyle

Łukasz Szewczyk

• Historia pięciu młodych kobiet, które podbiły świat muzyki lat 90', choć same dopiero wkraczały w dorosłość.

• Trzyczęściowy dokument "Spice Girls: rewolucja Girl Power" wykracza daleko poza popkulturę - to krytyczne spojrzenie na świat sterowany przez mężczyzn, świat władzy i wpływów.

997. Wielka Brytania. Spice Girls są wszędzie. Grupa odnosi sukcesy w kraju i na świecie, zdobywa pierwsze miejsca list przebojów w 35 państwach. Dziewczyny stają się ikonami popkulturyi ambasadorami Wielkiej Brytanii. Swoim talentem, ale też przebojowością i młodzieńczą arogancją oczarowują nawet księcia Karola i Nelsona Mandelę. Mówią co myślą, walczą o swoje, nie boją się wyrażać stanowczych opinii o wszechobecnym seksizmie. Rozpoczynają rewolucję Girl Power, dając przykład kolejnym pokoleniom kobiet. Jaką cenę przyjdzie im za to zapłacić?Za kulisami, wyczerpane i zmagające się z zaburzeniami odżywiania, każdego dnia mierzą się z okrutną krytyką, jakiej wcześniej nie doświadczyły. Podejmują walkę o szacunek i równe traktowanie, o utrzymanie przyjaźni mimo nieporozumień, o normalność, którą z dnia na dzień odebrała im sława i zainteresowanie mediów.Dokąd zaprowadzi je nagła życiowa zmiana, jaka przyszła wraz z popularnością Spice Girls? Jedna zbuduje imperium mody, zostanie miliarderką i wspólnie z mężem celebrytą zostaną najczęściej fotografowaną parą swoich czasów. Pozostałe odejdą w cień, wybierając macierzyństwo lub walcząc o solową karierę. Cztery z nich ponownie się spotkają, czy uda im się zaistnieć 20 lat później?"Spice Girls: rewolucja Girl Power" to niezwykła opowieść o pięciu wizjach kobiecości i celebracji "girl power", historia dorastania w centrum uwagi mediów oraz prawdziwych kosztów bogactwa i światowej sławy.