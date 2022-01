Koncert "Bo w rodzinie siła" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedyna przygotowałą koncert zatytułowany "Bo w rodzinie siła" zrealizowany z okazji trwającego Światowego Roku Rodziny ogłoszonego przez Papieża Franciszka.

• Na scenie plejada gwiazd w wyjątkowym repertuarze poświęconym miłości i sile rodzinnych więzi.

. - pisał Św. Jan Paweł II w Liście do Rodzin. - JTo przesłanie papieża Polaka towarzyszyć będzie artystom występującym w koncercie "Bo rodzinie siła", który już 6 stycznia będzie można zobaczyć w telewizyjnej Jedynce.Na scenie wystąpią m.in.: Edyta Górniak, Ida Nowakowska z synkiem Maksymilianem Markiem, Krzysztof Cugowski w duecie z najmłodszym synem Chrisem, Katarzyna Cerekwicka, Jerzy Zelnik, Ewa Dałkowska, Golec uOrkiestra, Andrzej Lampert, Katarzyna Dereń, Tadeusz Seibert, Krzysztof Iwaneczko, Michał Gasz, Marysia i Grzegorz Stachera oraz grupa muzyczna Małe TGD. Wykonawcom towarzyszyć będzie orkiestra Kukla Band pod batutą Zygmunta Kukli.Idę Nowakowską zobaczymy w podwójnej roli. U boku Tomasza Wolnego poprowadzi koncert, natomiast w duecie z Tadeuszem Seibertem zaśpiewa wzruszającą "Kołysankę dla okruszka", utwór Seweryna Krajewskiego do słów Agnieszki Osieckiej. Na scenie towarzyszyć jej będzie kilkumiesięczny syn. -- podkreśla Ida Nowakowska. -- zaznacza.Także Krzysztof i Chris Cugowscy nie kryli osobistego kontekstu, w jaki wpisuje się ich wspólny występ w koncercie "Bo w rodzinie siła". -- podkreśla Krzysztof Cugowski. -- dodaje Chris.Podczas koncertu nie zabraknie prawdziwych wzruszeń, a to za sprawą osobistych interpretacji i wyjątkowego repertuaru. Widzowie usłyszą m.in. utwory: "Rozmowa z synem", "Z Tobą chcę oglądać świat", "Wielka miłość", "Cudownych rodziców mam", "Wspaniały świat", "Mario, czy już wiesz? ", "Nie opuszczaj mnie", "Kolędy syryjskich i polskich rodzin", "Żyć się chce", "Życie jest miłością", "Zaufaj mi", "Nie chcę inaczej" czy "Miłość taka jest".Koncert "Bo w rodzinie siła" - zorganizowany przez Telewizję Polską i Fundację Kresy Historii - to jednocześnie wyraz wsparcia dla programu "Rodzina - Rodzinie" organizowanego przez Caritas Polska. Jego celem jest pomoc rodzinom na Bliskim Wchodzie.- mówi Tomasz Wolny.Ida Nowakowska dodaje: -Widowisko wyreżyserował Bolesław Pawica.Koncert "Bo w rodzinie siła" w czwartek, 6 stycznia o godz. 17.20 w TVP1