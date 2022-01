Premierowy koncert w Trójce. Retro dźwięki rodzinnego duetu Kwarta W Nocy

Łukasz Szewczyk

• Bracia Aleksander i Emil Smardzewscy to kolejni artyści, którzy wystąpią w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej.

• Ich autorski, retro-pop-rockowy zespół Kwarta W Nocy zagra dla słuchaczy radiowej Trójki

Kwarta W Nocy to zespół założony w Zgorzelcu w 2018 roku przez Aleksandra i Emila Smardzewskich. Bracia z początku wykonywali covery, jednak w pewnym momencie postanowili skupić się na autorskich kompozycjach, które oscylują wokół retro pop-rocka z elementami bluesa. Jak sami podkreślają, nazwa zespołu nawiązuje do ich twórczości. Niedawno bracia zakończyli nagrywanie autorskiej płyty. Album ma ukazać się jeszcze w tym roku.Kwarta W Nocy to zespół, który stawia na łamanie barier muzycznych. Bracia Smardzewscy zgodnie podkreślają, że ich celem jest pokazanie, że w muzyce nie ma rzeczy niemożliwych. W tym celu do współpracy zaprosili wokalistki operowe, które będzie można usłyszeć w dwóch najnowszych kompozycjach Kwarty. -- mówią muzycy duetu.Co przyniosły prace nad albumem? W jakim kierunku muzycznie postanowili rozwijać się bracia ze Zgorzelca? Jaka będzie ich najnowsza płyta oraz przede wszystkim, jak na żywo brzmi Kwarta W Nocy? Będzie się można przekonać o tym już w najbliższą niedzielę w radiowej Trójce.Koncert duetu Kwarta W Nocy w niedzielę (9 stycznia) od godz. 19.05 - transmisja na antenie Trójki oraz - w formie streamingu wideo - na stronie trojka.polskieradio.pl, Facebooku stacji i kanale YouTube Polskiego Radia.