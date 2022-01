Włoski hit, mecze Pucharu Anglii - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Między 6 a 10 stycznia w ELEVEN SPORTS zaplanowano aż 42 transmisje z udziałem drużyn piłkarskich z Włoch, Anglii, Hiszpanii, Francji i Portugalii.

• Na pierwszy plan wysuwa się szlagier Serie A, w którym Juventus FC Wojciecha Szczęsnego zmierzy się z SSC Napoli Piotra Zielińskiego.

• Bardzo ciekawie zapowiadają się również spotkania trzeciej rundy The Emirates FA Cup, w tym konfrontacja Manchesteru United z Aston Villą.

Pierwsza kolejka ligi włoskiej w 2022 roku przyniesie wielki hit, w którym Juventus FC zmierzy się z SSC Napoli. Spotkania tych drużyn to w ostatnich latach wspaniała wizytówka Serie A. Ich przebieg jest zawsze bardzo wyrównany, pada sporo bramek i co najważniejsze można zobaczyć w akcji znakomitych piłkarzy. Polskich fanów cieszy fakt, że ponownie znajdą się wśród nich Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński, którzy odgrywają bardzo ważne role w zespołach z Turynu i Neapolu. Obok nich na murawie Allianz Stadium pojawią się m.in. Leonardo Bonucci, Kalidou Koulibaly, Álvaro Morata, Lorenzo Insigne, Paulo Dybala i Dries Mertens. Jeśli Juventus wygra, to zmniejszy stratę do trzeciego w tabeli Napoli do zaledwie dwóch punktów. Natomiast Azzurri w przypadku zwycięstwa mogą awansować na pozycję wicelidera rozgrywek.Bardzo ciekawie zapowiada się także konfrontacja broniącego tytułu mistrzowskiego Interu Mediolan z silnym S.S. Lazio. Nerazzurri wygrali siedem ligowych spotkań z rzędu, a w sześciu ostatnich nie stracili nawet gola. Dzięki temu objęli prowadzenie w tabeli i wypracowali czteropunktową przewagę nad grupą pościgową. Tym razem o zachowanie czystego konta nie będzie im łatwo, bo ekipa z Rzymu należy do najskuteczniejszych we Włoszech, a liderem jej ataku jest Ciro Immobile, jeden z głównych kandydatów do korony króla strzelców w obecnym sezonie.W najbliższych dniach odbędą się mecze trzeciej rundy The Emirates FA Cup, najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. Od tej fazy rywalizacja nabiera rumieńców, ponieważ do zmagań dołączają czołowe angielskie drużyny występujące na co dzień w Premier League. Na pierwszy plan wysuwa się spotkanie Manchesteru United z Aston Villą, a więc zespołów, które sięgały po Puchar Anglii w sumie aż 21 razy. Cristiano Ronaldo i spółka chcą powetować sobie niespodziewaną ligową porażkę 0:1 z Wolverhampton Wanderers, jakiej doznali w miniony poniedziałek. Z kolei The Villans postarają się o powtórkę z jesieni, kiedy pokonali Czerwone Diabły na Old Trafford po raz pierwszy od 12 lat.Szczególnych emocji powinna dostarczyć również konfrontacja na London Stadium, gdzie West Ham United zmierzy się z Leeds United. W bramce gospodarzy może zagrać Łukasz Fabiański, a w drugiej linii gości duże szanse na występ ma Mateusz Klich. Poprzednie spotkanie tych zespołów w stolicy zakończyło się wygraną Młotów 2:0, a polski golkiper był jednym z bohaterów widowiska. Jak będzie tym razem?FC Barcelona jest w coraz lepszej formie, ale nadal musi gonić ścisłą czołówkę LaLiga Santander. Na początek rundy rewanżowej hiszpańskiej ekstraklasy Barça zmierzy się na wyjeździe z niepokonaną od 21 listopada Granadą CF. O tym, jak trudny to rywal, przekonały się niedawno Sevilla FC i Atlético Madryt, które na Nuevo Estadio de Los Cármenes doznały sensacyjnych porażek. Również piłkarze Dumy Katalonii nie mają najlepszych wspomnień ze starć z zespołem z Grenady, bo w dwóch ostatnich meczach z tym przeciwnikiem zdobyli w sumie zaledwie jeden punkt. Defensywa ekipy trenera Xaviego Hernandeza będzie musiała zwrócić szczególną uwagę na doświadczonego Jorgego Molinę, który zdobył sześć z ostatnich dziesięciu bramek uzyskanych przez grenadyjczyków.Emocji z pewnością nie zabraknie także w konfrontacji Villarrealu CF z Atlético Madryt. Zawodnicy Żółtej Łodzi Podwodnej przezwyciężyli kryzys, jaki dopadł ich jesienią i powoli wracają do gry o najwyższe lokaty. Również podopieczni trenera Diego Simeone po kilku wpadkach znów zaczęli wygrywać i pokazują, że zamierzają mocno walczyć o obronę tytułu mistrza Hiszpanii. Kto wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji, Gerard Moreno wraz z kolegami czy Luis Suárez i spółka?Olympique Lyonnais i Paris Saint-Germain to kluby, które od początku XXI wieku w sumie aż 14 razy sięgały po mistrzostwo Francji, a ich starcia należą do najważniejszych momentów każdego sezonu Ligue 1 Uber Eats. Nie inaczej jest tym razem, ponieważ obie ekipy przystąpią do najbliższego spotkania silnie zmotywowane. Grudniowa seria remisów sprawiła, że drużyna z Lyonu wypadła z górnej połowy tabeli, a jej strata do miejsca zapewniającego grę w Lidze Mistrzów UEFA wzrosła do dziewięciu punktów. Dla niej jest to więc jedna z ostatnich okazji, by włączyć się do walki o najwyższe cele. Z kolei dla zespołu z Paryża ten mecz jest szansą na jedenasty występ z rzędu bez ligowej porażki i powiększenie przewagi nad goniącymi go ekipami. Czy uda mu się wygrać na Groupama Stadium po raz czwarty z rzędu?Już w pierwszym meczu ligi portugalskiej w 2022 roku kibicom zaprezentuje się broniący tytułu mistrzowskiego Sporting CP. W starciu z CD Santa Clarą podopieczni trenera Rúbena Amorima muszą mieć się na baczności, bo to drużyna, która pozbawiła ostatnio punktów tak solidne zespoły jak GD Estoril Praya czy Vitória SC. Ekipa z Lizbony liczy przede wszystkim na swoją silną defensywę, dzięki której od sierpnia straciła tylko siedem bramek. To zdecydowanie najlepszy wynik biorąc pod uwagę osiągnięcia klubów w sześciu czołowych europejskich ligach. Natomiast o powodzenie w ofensywie ma zadbać trio Pedro Gonçalves - Paulinho - Pablo Sarabia, które miało udział przy połowie trafień uzyskanych przez lizbońskie Lwy w obecnych rozgrywkach.Plan transmisji:Czwartek (6 stycznia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 14:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 14:25 Serie A:(Eleven Spots 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica• 16:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mikołaj Kruk• 20:00- magazyn (Eleven Sports 2)• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr CzachowskiPiątek (7 stycznia):• 19:30 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Gazda, Michał Świerżyński• 20:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sporskomentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55, Ligue 1 Uber Eats:a (Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Majak, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (8 stycznia):• 13:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sporta 1 i 4)komentarz: Mateusz Majak, Marcin Gazda• 13:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 18:25 LaLiga Santander: Granada CF - FC Barcelona (Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mikołaj Kruk, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 18:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 18:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:30)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 23:30- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (9 stycznia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 14:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:25 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Mikołaj Kruk• 14:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Majak, Marcin Gazda• 16:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 16:25 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 18:05 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Nowomiejski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Spots 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 23:30- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (10 stycznia):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:50 The Emirates FA Cup:a (Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)