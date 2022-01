Eurosport 1 z rekordem oglądalności w 2021 roku. "Najlepszy wynik od ośmiu lat"

Łukasz Szewczyk

• W 2021 roku Eurosport 1 cieszył się największą oglądalnością wśród płatnych kanałów sportowych w Polsce, notując najlepszy wynik od 8 lat - informuje nadawca.

• Wśród hitów m.in. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, Puchar Świata w skokach narciarskich, Roland-Garros

Średni roczny udział Eurosportu 1 w rynku w 2021 roku wyniósł 0,62 proc., co stanowi wzrost o 47% wobec roku 2020 i 23% w porównaniu z 2019 r. Eurosport 1 był najpopularniejszym płatnym kanałem sportowym w Polsce zarówno w grupie A16-49, jak i A4+.- powiedziała Dorota Żurkowska, dyrektor Eurosportu w Polsce.Największym sukcesem minionego roku były Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Przez ponad dwa tygodnie miliony widzów śledziły najważniejsze wydarzenie sportowe świata. Przez cały czas igrzysk Eurosport 1 był najpopularniejszym płatnym kanałem sportowym w Polsce. Stacja oferowała również relacje na żywo w siedmiu kanałach dodatkowych, kanale 4K oraz w serwisie player.pl, który pokazał każdy niezapomniany moment igrzysk. Igrzyska w Tokio były też szeroko relacjonowane w innych kanałach TVN Grupa Discovery, zapewniając łączne dotarcie do 17 mln widzów telewizji linearnej.Dużą widownię przyciągały również kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podczas transmisji ze skoczni Eurosport 1 regularnie zajmuje pierwsze miejsce wśród kanałów płatnych w Polsce, często wyprzedzając większość anten otwartych. Rywalizację najlepszych skoczków świata w tym sezonie ogląda w Eurosporcie 1 ok. 17% osób więcej niż rok temu.Jednym z najważniejszych wydarzeń 2021 roku było włączenie pełnej oferty Eurosportu do serwisu player.pl, dzięki czemu zasoby najpopularniejszego polskiego legalnego serwisu streamingowego poszerzyły się o wielkie sportowe wydarzenia transmitowane przez Eurosport. W jednym miejscu użytkownicy mogą emocjonować się sportem na najwyższym poziomie oraz korzystać z ogromnej biblioteki najlepszych filmów i seriali, popularnych tytułów Player Original, programów rozrywkowych i edukacyjnych, newsów, treści lifestyle, motoryzacyjnych oraz kontentu dla dzieci.2022 rok zapowiada się równie imponująco. W nadchodzących miesiącach Eurosport zaprosi widzów do wspólnego przeżywania sportowych emocji podczas wielkich sportowych wydarzeń. W styczniu stacja pokaże m.in. pierwszy turniej Wielkiego Szlema, czyli Australian Open oraz mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn z udziałem reprezentacji Polski. W lutym widzowie będą cieszyć się transmisjami z Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Aż do końca marca potrwa sezon sportów zimowych z relacjami ze skoków narciarskich, biathlonu, biegów narciarskich i narciarstwa alpejskiego. W kolejnych miesiącach widzów czekają transmisje wyścigów kolarskich na czele z Giro d'Italia, Tour de France i Vueltą oraz relacje z wielkoszlemowych turniejów Roland-Garros i US Open. Na antenach Eurosportu pokazywane będą turnieje snookera w tym mistrzostwa świata. Nie zabraknie również relacji z meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej w piłce ręcznej, a także sportów motorowych, w tym legendarnego wyścigu 24h Le Mans.