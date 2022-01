Iga Świątek gra o tytuł, piłkarski hit we Francji, nowi "Sędzowie" - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• WTA 500 Adelajda: Iga Świątek gra o zwycięstwo

• W lidze francuskiej Olympique Lyon zagra z Paris Saint-Germain

• Czwarty odcinek serialu "Sędziowie"

, jak co roku swoje zmagania rozpoczyna w Australii, przygotowując tenisistki do pierwszego wielkoszlemowego turnieju, Australian Open. Po okazałych zwycięstwach Igi Świątek z Darią Saville, Leylah Fernandez i Wiktorią Azarenką, w półfinale turnieju w Adelajdzie na Polkę czeka Ashleigh Barty. Liderka światowego rankingu od początku roku prezentuje mistrzowską formę, pokonując Cori Gauff i Sofię Kenin. Do tej pory zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz - podczas Mutua Madrid Open, gdzie górą była Australijka. Czy Świątek uda się zrewanżować za tą porażkę?Uber Eats nie zwalnia tempa i już w drugim tygodniu 2022 roku funduje kibicom prawdziwy hit. W Lyonie, miejscowe Olympique zagra z Paris Saint-Germain. Gospodarze w tym sezonie zawodzą swoich fanów, zajmując rozczarowujące dwunaste miejsce w tabeli. Paryżanie zgodnie z oczekiwaniami rozsiedli się na fotelu lidera, jednak nie ustrzegają się bolesnych wpadek. W ostatnim meczu w 2021 roku naszpikowana gwiazdami drużyna zaledwie zremisowała z Lorient. Kto będzie górą w pierwszym klasyku 2022 roku? O tym przekonamy się w niedzielę, 9 stycznia.Serial dokumentalnyprzedstawia sędziów piłkarskich PKO BP Ekstraklasy z niemal każdej strony. W ośmiu odcinkach widzowie nie tylko zobaczą, ale co najważniejsze usłyszą pracę arbitrów podczas meczów. Będą mogli poznać ich życie prywatne i wiele innych perspektyw tego niedocenianego zawodu. Bohaterem czwartego odcinka będzie Tomasz Musiał. Krakowianin to jeden z najlepszych polskich arbitrów piłkarskich. Od 2011 roku sędziuje w PKO BP Ekstraklasie, a trzy lata później został sędzią międzynarodowym. Jego historię i kulisy pracy poznać będzie można już w niedzielęPlan transmisji:Piątek (7 stycznia):• 20:30 This is Speedway: Chris Louis (nSport+)prowadzący: Łukasz Benz• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek JóźwiakSobota (8 stycznia):• 02:30 WTA 500 w Adelajdzie:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Ignacik, Dawid Celt• 04:00 NBA: Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks (Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz• 09:30 WTA 500 w Adelajdzie:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Lewandowski, Klaudia Jans-Ignacik• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 18:10 LaLiga Smartbank: Valladolid - Burgos (Canal+ Online)• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Dominik Tomczyk• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz WieszczyckiNiedziela (9 stycznia):• 07:30 Finał WTA 500 Adelaide International (Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Dawid Celt• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2 / nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Tomasz Smokowski, Piotr Grabowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 18:25 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Artur Kwiatkowski, Radosław Hyży• 19:30- odcinek 4: "Musiałek" (Canal+ Sport)redakcja: Maciej Klimek• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:25 LaLiga Smartbank:(Canal+ Online)• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Kamil ChanasPoniedziałek (10 stycznia):• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkałagoście: Leszek Orłowski, Adam Marchlińsk• 20:55(nSport+)komentarz: Remigiusz Kula, Jakub Kręcidło