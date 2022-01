Wraca piłkarska Bundesliga. Mecze rundy wiosennej w Viaplay. W studiu prezes PZPN

Łukasz Szewczyk

Borussia Moenchengladbach to w tym sezonie dla Bayernu rywal z koszmaru: nie dał się pokonać na inaugurację Bundesligi (było 1:1), w Pucharze Niemiec rozbił mistrza aż 5:0, a gdy teraz wypadło grać z Borussią rewanż w lidze, Bayernowi jeden po drugim wypadali piłkarze zakażeni koronawirusem. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez 'Bild', na środowym treningu pojawiło się jedynie 13 zawodników drużyny z Monachium, w tym tylko 10 graczy z pola. Wśród piłkarzy zakażonych COVID-19 lub przebywających obecnie na kwarantannie są m.in. Alphonso Davies, Leroy Sane, Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Kingsley Coman oraz Corentin Tolisso. Koronawirus osłabił także drużynę z Mönchengladbach, ale w nieporównanie mniejszym stopniu - w ostatnich dniach kwarantannie zostali poddani: Joe Scally, Mamadou Doucoure, Denis Zakaria oraz Keanan Bennetts. Dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzic przyznał, że Bayern starał się o przełożenie meczu, jednak wniosek został odrzucony przez władze Bundesligi. Mecz otwierający rundę rewanżową zacznie się 7 stycznia o 20.30 na Allianz Arenie w Monachium (transmisja na żywo na platformie Viaplay z komentarzem z Monachium Mateusza Borka i Marcina Borzęckiego, przedmeczowe studio z udziałem m.in. Łukasza Piszczka od 20.00).Dla Roberta Lewandowskiego mecz z Borussią będzie okazją do powiększenia przewagi nad rywalami do korony króla strzelców. Obecnie polski napastnik z 19 trafieniami pozostaje samodzielnym liderem klasyfikacji, wyprzedzając Patrika Schicka z Bayeru Leverkusen i Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund.Przed rozpoczęciem rundy rewanżowej Bayern Monachium ma 9 punktów przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund, która w sobotę, 8 stycznia o 18.30, zmierzy się na wyjeździe z zajmującym 6. pozycję Eintrachtem Frankfurt (transmisja meczu na żywo na Viaplay z komentarzem Rafała Wolskiego i Michała Zachodnego, studio sobotnich meczów od 15:00, a gościem między 17:20 a 18:20 będzie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.Spotkanie Borussii i Eintrachtu w rundzie jesiennej, zakończone zwycięstwem BVB aż 5:2, było popisem umiejętności Erlinga Haalanda, jednak sytuacja obu drużyn uległa zmianie - Eintracht wygrał trzy ostatnie mecze w 2021 roku pokazując się z bardzo dobrej strony, natomiast Borussia zakończyła ubiegły rok przegraną z Herthą, tracąc w Berlinie aż trzy bramki.W niedzielę, 9 stycznia, Hertha Berlin podejmie na własnym stadionie FC Köln jednak najprawdopodobniej już bez Krzysztofa Piątka w składzie, który ma od najbliższej rundy zostać wypożyczony do Fiorentiny. Polski napastnik powróci do Serie A po niemal dwóch latach spędzonych w Bundeslidze. W obecnym sezonie zagrał w 10 meczach Herthy zdobywając tylko jedną bramkę. Transmisja meczu Hertha Berlin - FC Köln na żywo na Viaplay od 15.30, z komentarzem Rafała Kędziora i Radosława Gilewicza, rozpoczęcie studia przedmeczowego o 15.00.Innymi ciekawymi spotkaniami 18. kolejki Bundesligi będą starcia pomiędzy zespołami, które przed rundą rewanżową bezpośrednio sąsiadują ze sobą w tabeli. RB Lipsk, który zajmuje obecnie 10. pozycję podejmie na własnym boisku FSV Mainz, zajmujący 9. miejsce (transmisja w sobotę, 8 stycznia o 15.30, z komentarzem Piotra Domagały i Radosława Gilewicza, rozpoczęcie studia przedmeczowego o 15.00) natomiast VfL Bochum (12) zagra z VfL Wolfsburg (13) (transmisje na żywo na Viaplay w niedzielę, 9 stycznia, od 17.30, komentują Rafał Wolski i Marcin Borzęcki).Wszystkie mecze niemieckiej Bundesligi można oglądać na żywo z polskim komentarzem na platformie streamingowej Viaplay.Mecze 18. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na Viaplay:PIĄTEK, 7 stycznia 2022• 20.30 Bayern Monachium - Borussia Mönchengladbach, komentują Mateusz Borek i Marcin BorzęckiSOBOTA, 8 stycznia 2022• 15.30 RB Lipsk - FSV Mainz, komentują Piotr Domagała i Radosław Gilewicz• 15.30 Greuther Fürth - VfB Stuttgart, komentuje Dawid Król• 15.30 TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg, komentuje Mateusz Juza• 15.30 SC Freiburg - Arminia Bielefeld, komentują Szymon Ratajczak i Michał Trela• 15.30 Bayer Leverkusen - Union Berlin, komentuje Mariusz Hawryszczuk• 18.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, komentują Rafał Wolski i Michał ZachodnyNIEDZIELA, 9 stycznia 2022• 15.30 Hertha Berlin - FC Köln, komentują Rafał Kędzior i Radosław Gilewicz• 17.30 VfL Bochum - VfL Wolfsburg, komentują Rafał Wolski i Marcin Borzęcki