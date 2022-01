Gala Mistrzów Sportu w Polsacie Sport i Polsacie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (8 stycznia) Polsat Sport i Polsat pokażą na żywo Galę Mistrzów Sportu podczas, której widzowie poznają triumfatora 87. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski.

• Wydarzenie uświetnią występy krajowych gwiazd muzyki, takich jak Justyna Steczkowska, Kamil Bednarek czy Krzysztof Jaryczewski.

Organizowany od 1921 roku Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski to wydarzenie o niezwykłej randze oraz prestiżu. Każdy fan sportu słyszał o tym głosowaniu i każdy sportowiec marzy, by je wygrać. Numer jeden polskiego sportu za miniony rok, tradycyjnie poznajemy na początku stycznia roku następnego i nie inaczej będzie w przypadku 87. edycji. Jej triumfator ogłoszony zostanie w sobotę 8 stycznia podczas uroczystej Gali Mistrzów Sportu, która od lat organizowana jest wspólnie przez Przegląd Sportowy i Telewizję Polsat.Specjalny program studyjny towarzyszący sobotniej Gali Mistrzów Sportu rozpocznie się w Polsacie Sport już o godzinie 18:30. Gośćmi Karoliny Szostak i Przemysława Iwańczyka będą najważniejsze osoby polskiego sportu, w tym między innymi minister Sportu i Turystyki, Kamil Bortniczuk, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Tomasz Majewski czy wieloletni dziennikarz, działacz sportowy i senator, Andrzej Person. Prowadzący i goście przypomną sylwetki dwudziestu nominowanych w Plebiscycie, a do ostatnich chwil trwać będą dyskusje na temat szans poszczególnych sportowców. Nie zabraknie też unikatowych materiałów filmowych dotyczących Plebiscytu.Uroczysta Gala Mistrzów Sportu rozpocznie się o godzinie 20:00 i oprócz Polsatu Sport dostępna będzie także w otwartym Polsacie. Przyznawaniu nagród za poszczególne miejsca oraz w kategoriach specjalnych, takich jak między innymi Trener Roku czy Wydarzenie Roku, towarzyszyć będą występy gwiazd muzyki, Justyny Steczkowskiej, Kamila Bednarka czy Krzysztofa Jaryczewskiego - współzałożyciela zespołu rockowego Oddział Zamknięty. Swoją obecność w roli gości Gali Mistrzów Sportu potwierdziły takie osobistości, jak Otylia Jędrzejczak, Maja Włoszczowska, Adam Kszczot czy Wojciech Fortuna. Po zakończeniu Gali transmisja będzie kontynuowana w Polsacie Sport, gdzie w programie studyjnym pojawią się gorące komentarze i opinie.Wśród nominowanych w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski w roku 2021 są między innymi Robert Lewandowski, Hubert Hurkacz czy Kamil Stoch. Bardzo silna jest także reprezentacja lekkoatletów, którzy zdobywali medale na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Są to między innymi Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek czy żeńska sztafeta 4x400 metrów w składzie Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska.Pełna Lista Nominowanych w 87. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski:1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)4. Hubert Hurkacz (tenis)5. Sztafeta 4 x 400 m (lekkoatletyka)Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)8. Robert Lewandowski (piłka nożna)9. Tadeusz Michalik (zapasy)10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo)14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)15. Iga Świątek (tenis)16. Dawid Tomala (lekkoatletyka)17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m (lekkoatletyka)Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik19. Bartosz Zmarzlik (żużel)20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)