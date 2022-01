"Druga połowa", "Tom & Jerry", "Obraz pożądania" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Druga połowa", "Obraz pożądania", "Tom & Jerry", "Nie na moim podwórku", "Nie na moim podwórku"

"Druga połowa" / Fot. materiały prasowe

Weekend filmowych premier wrozpocznie komediodramat(8 stycznia). Młoda lekarka Magda (Marianna Zydek) spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza (Jacek Knap). Zauroczona nowo poznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko - kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski Zbigniewa Biernata (Cezary Pazura), z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu - Jarosława Kota (Maciej Musiał) - który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Idąc za radą jej przyjaciółki, piłkarz wdraża w życie spektakularny plan "3 x Z" - i chcąc "Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaimponować" Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki finansowe i ułańską fantazję. Mateusz również będzie chciał przypodobać się dziewczynie, ale w kompletnie odmiennym stylu. Czy ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewany ruch może postawić go na spalonej pozycji?W niedzielę(9 stycznia). James Figueras (Claes Bang), wybitny znawca malarstwa i krytyk sztuki o wybujałym ego, popełnił niegdyś błąd, który wiele go kosztował. Teraz prowadzi wykłady we Włoszech dla amerykańskich turystów. Podczas jednego z nich poznaje atrakcyjną Berenice (Elizabeth Debicki), z którą nawiązuje romans. Jednocześnie dostaje zaproszenie do rezydencji ekscentrycznego marszanda i milionera Josepha Cassidy'ego (Mick Jagger). Jedzie tam z kochanką, by - jak sądzi - skatalogować jego imponującą kolekcję. Na miejscu okazuje się, że nowy zleceniodawca ma dla niego inne zadanie. James ma ukraść dla niego dzieło, którego bogacz obsesyjnie pragnie - obraz Jerome'a Debneya, jednej z najbardziej wpływowych i enigmatycznych postaci współczesnego malarstwa. Jeśli podoła temu wyzwaniu, na nowo otworzą się przed nim drzwi do kariery. Figueras wikła się w mroczną pułapkę.Z kolei wniedzielną Megapremierą będzie pełnometrażowa odsłona(9 stycznia). Zaciekli wrogowie, mysz imieniem Jerry i kot Tom, przybywają do Nowego Jorku. Niewielki gryzoń postanawia zamieszkać w jednym z najlepszych tamtejszych hoteli. Niestety, nie podoba się to pracownikom, tym bardziej że niebawem w luksusowych wnętrzach ma się odbyć wystawny ślub pary wywodzącej się z bardzo bogatych rodzin. W tym samym czasie zatrudnienie w hotelu znajduje Kayla (Chloë Grace Moretz). Dziewczyna, która otrzymuje polecenie pozbycia się nieproszonego gościa, nim zniszczy on pozycję ośrodka, decyduje się zatrudnić do pomocy naturalnego wroga gryzonia, czyli Toma. Dochodzi do spektakularnego starcia między kotem a myszą. Niedługo potem pojawia się jednak kolejny problem. Diabolicznie ambitny pracownik hotelu, Terence (Michael Pena), zaczyna spiskować przeciwko całej trójce. By pokonać wspólnego wroga, dziewczyna, kot i mysz muszą dokonać niemożliwego - połączyć siły.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie film(8 stycznia, Cinemax). Mervi jedzie do swojego rodzinnego miasteczka w Finlandii, żeby porozmawiać z rodzicami i zrobić oficjalny coming out. W podróży towarzyszy jej Kata, jej dziewczyna o niemiecko-irańskich korzeniach. Na miejscu okazuje się, że nie ona jedna ukrywa tajemnice. Podczas pobytu dziewczyn w miasteczku, w lokalnej społeczności, którą tworzą członkowie gangów, biseksualni pastorzy, aktywiści, rasiści, uchodźcy, alkoholicy i narkomani, wybucha chaos. Na koniec do akcji wkracza agresywna grupa neonazistów.Druga propozycja to(9 stycznia). W nieprzyjaznej Casablance wypadek samochodowy staje się preludium do płomiennej i namiętnej historii miłosnej niedoszłego rockmana Larsena i żyjącej na ulicy Rajae. Oboje łączy niewypowiedziana trauma i oboje szukają ucieczki w rock'n'rollu. Pokryta wężową skórą gitara Larsena i aksamitny głos Rajae mogłyby idealnie współgrać, gdyby na ich drodze nie stawały kolejne przeszkody w postaci jego narkotycznych wizji i jej alfonsa-melomana. Ich związek może przetrwać pod warunkiem, że oboje opuszczą nieprzyjazną metropolię. Czy głównym bohaterom uda się uciec z szalonego marokańskiego piekła pełnego sadystycznych gliniarzy, jadowitych węży, heavy metalowych koncertów? Być może punkowi Romeo i Julia powinni szukać odpowiedzi w słowach piosenki, którą wspólnie piszą i o której razem śnią.