Lifestylowy styczeń w Canal+ Online. "Top Chef 18", "Meksykański stół Pati"

• Canal+ Online w styczniu zabierze w podróż do słonecznego Meksyku razem z Pati Jinich, gospodynią programu "Meksykański stół Pati"

• Na spragnionych kulinarnych emocji czeka również nowa seria amerykańskiego reality show "Top Chef"

W styczniu profesjonalni kucharze po raz kolejny zawalczą o tytuł. 18. edycja kulinarnego show odbywa się w Portland w stanie Oregon, gdzie piętnastu szefów kuchni rywalizuje o prestiżową statuetkę i 250 tysięcy dolarów nagrody. W najnowszej odsłonie programu kucharze zmierzą się w ponad 20 różnych konkurencjach, które sprawdzą ich umiejętności techniczne, pomysłowość, wyczucie smaku oraz odporność na stres. Ich zmagania oceni wymagające jury z Tomem Colicchio na czele, a show poprowadzi znana już widzom z poprzednich edycji Padma Lakshmi.Pati Jinich ponownie wyrusza w podróż do kolorowego i tętniącego życiem Meksyku. W dziewiątym sezonie serii(dziewiąta seria od 13 stycznia, dziesiąta od 27 stycznia) gospodyni programu zabierze widzów do Sonory, która słynie z wyrazistej, odważnej kuchni, pełnej mocnych smaków i aromatów. Pati będzie łowić przegrzebki, spróbuje kowbojskiego życia na ranczu, spędzi dzień w gwarnym mieście Hermosillo i na pustyni Sonora. W 10. sezonie zawita z kolei do Guadalajary i nadmorskiego Puerto Vallart. Pati skosztuje tam lokalnych potraw, posłucha muzyki mariachi, obejrzy kobiece zawody jeździeckie zwane escaramuza i pozna proces produkcji tequili. W programie nie zabraknie rzecz jasna przepisów na proste i smaczne dania inspirowane tradycyjną meksykańską kuchnią.W programieMark Millar, doświadczony kierownik projektów budowlanych z ponad 20-letnim stażem, pomoże właścicielom mieszkań w realizacji ich marzeń o pięknej kuchni i łazience. Mark zakasa rękawy by, bez względu na wybrany styl wnętrza, uzyskać najlepszy możliwy efekt w ramach wyznaczonego budżetu. Od samego początku będzie służył radą i pomagał bohaterom w rozwiązywaniu ich dylematów związanych z wykończeniem wnętrz. W każdym odcinku zobaczymy dwie realizacje - od projektu po efekt końcowy. Program dostarczy mnóstwo inspiracji i praktycznych porad wszystkim, którzy planują remont swojego mieszkania.Programy "Top Chef 18" oraz "Meksykański stół Pati" emitowane będą także na telewizyjnej antenie Canal+ Kuchnia, z kolei "Kuchnia i łazienka twoich marzeń" w Canal+ Domo. Wszystkie pozycje dostępne będą także na platformie Canal+ Online.