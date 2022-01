'Śpiewaj nie ziewaj" i największa lista przebojów w Radiu Złote Przeboje (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (10 stycznia) w porannym paśmie Radia Złote Przeboje rozgrywana jest nowa zabawa #SpiewajNieZiewaj. Słuchacze stacji mogą w niej zdobyć nawet 10 tysięcy zł.

• Dodatkowo Radio Złote Przeboje zaprasza wszystkich do udziału w drugiej edycji TOP 500, czyli największej listy przebojów w Polsce.

10 stycznia 2021 roku na antenie Radia Złote Przeboje pojawiła się akcja #SpiewajNieZiewaj. Stacja zachęca w niej słuchaczy do energetycznego rozpoczęcia dnia - dołączenia do jej porannej ekipy i wspólnego zaśpiewania piosenki.W zabawie codziennie można wygrać 500 zł, a dodatkowo uczestnicy akcji mają szansę na zdobycie nagrody głównej, którą jest 10 tysięcy zł. Wielki finał #SpiewajNieZiewaj w Radiu Złote Przeboje odbędzie się w piątek, 28 stycznia.Także dziś - 10 stycznia ruszył, czyli największa lista przebojów w Polsce. Słuchacze stacji mogą wskazać w niej swoje ulubione piosenki, wybierając spośród 500 muzycznych propozycji. Głosowanie na www.zloteprzeboje.pl potrwa przez 3 tygodnie.Od 31 stycznia 2022 r. Radio Złote Przeboje będzie prezentować finałowe notowanie, czyli 500 utworów z listy - po 100 dziennie, jedna piosenka po drugiej. Który przebój zajmie 1. miejsce w drugiej edycji TOP 500? To okaże się w piątek, 4 lutego 2022 r., około godziny 18:00 - przebój wszech czasów pojawi się w audycji Marzeny Rogalskiej "Piątek jak marzenie".Konkurs #SpiewajNieZiewaj i TOP 500 Radia Złote Przeboje wspierają promocja na antenie, na zloteprzeboje.pl oraz w mediach społecznościowych, a także działania reklamowe w internecie, m.in. na Gazeta.pl, Onet.pl i WP.pl oraz na platformie YouTube i na Facebooku. Kampanię przygotował dział promocji Grupy Radiowej Agory.