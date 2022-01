Spryt Królika i szybkość Diabła. Premiera "Zwariowane Melodie: Kreskówki" w Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

• Przez wiele dekad pozostaje ulubionym bohaterem publiczności i łączy różne pokolenia, a po latach od pierwszej emisji produkcji wciąż budzi u widzów entuzjazm.

• Teraz Bugs powróci na ekrany telewizorów wraz z resztą ekipy "Zwariowanych Melodii" w serialu "Zwariowane Melodie: Kreskówki".

Najsprytniejszy animowany królik? To może być tylko Królik Bugs. Zwodzi Myśliwego Elmera, wpuszcza w maliny kowboja. W nowej serii, "Zwariowane Melodie: Kreskówki" ma w zanadrzu kilka nowych sztuczek: Yosemite Sam otrzymuje od niego kapelusz, który jest... stożkiem z papieru - niezbyt przydatnym na Syberii, gdzie obecnie mieszka. Innym razem myśliwy Elmer wybiera pieniek Bugsa w lesie jako swoje nowe siedzenie. Królik próbuje go stamtąd wykurzyć. Odcinki premierowego serialu pokażą, jakie figle spłata Bugs Elmerowi.W odświeżonej wersji klasycznej animacji o ekipie Zwariowanych Melodii pojawią się też Kaczor Daffy i Prosiak Porky. Pierwszy bohater nakłania drugiego, aby wybrali się do świątyni wielkiej małpy i szukali ukrytego skarbu. Strachliwy Porky daje się namówić obietnicą ekscytującej podróży. Jednak obydwaj przekonują się, że ta szczególna przygoda wymaga od nich odwagi: w świątyni znajduje się prawdziwa, wielka małpa! W nowych odcinkach na widzów czeka także spotkanie z Diabłem Tasmańskim Tazem, Kotem Sylwestrem, Ptaszkiem Tweetym, Kojotem E. Wilusiem i Strusiem Pędziwiatrem.Premiera "Zwariowane Melodie: Kreskówki" już w poniedziałek 17 stycznia o 16:15w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 16:15 w Cartoon Network.