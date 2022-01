Puchar Narodów Afryki w Viaplay. Faworyci wkraczają do gry

Łukasz Szewczyk

• W pierwszych meczach Pucharu Narodów Afryki gospodarze turnieju Kamerun pokonali 2:1 Burkina Faso, a Wyspy Zielonego Przylądka 1:0 wygrały z Etiopią

• Już w poniedziałek grają wicemistrzowie Afryki - Senegal, a w środę broniąca tytułu Algieria i Egipt. W ich składach pojawią się gwiazdy światowego formatu

• Wszystkie 52 mecze Pucharu Narodów Afryki w Polsce transmituje platforma streamingowa Viaplay

W niedzielnych meczach nie zawiódł faworyt, czyli Kamerun. Gospodarze Pucharu Narodów Afryki pokonali 2:1 Burkina Faso, mimo że po błędzie bramkarza przegrywali 0:1. Już przed przerwą jednak prowadzili po dwóch rzutach karnych, które na gole zamienił Vincent Aboubakar. W drugim spotkaniu grupy A, Wyspy Zielonego Przylądka 1:0 wygrały z Etiopią, a rywal przez większość meczu grał w dziesiątkę po czerwonej kartce.Już w poniedziałek o 14.00 gra wicemistrz z 2019 roku, czyli Senegal. To jeden z faworytów turnieju, z gwiazdami takimi jak Sadio Mane z Liverpoolu, Amad Diallo z Manchesteru United, czy Idrissa Gueye z Paris Saint-Germain. Z uwagi na zakażenia koronawirusem, w pierwszym meczu nie zagrają dwie inne gwiazdy Senegalu: bramkarz Edouard Mendy (Chelsea Londyn) oraz obrońca Kalidou Koulibaly (SSC Napoli). Zakażeń w senegalskiej ekipie jest więcej. W weekend, ze względu na zakażenia COVID-19, do gry zdolnych było tylko 16 zawodników. Mniej niż 11 zdrowych graczy oznacza porażkę walkowerem 0:2. Senegal będzie faworytem poniedziałkowego meczu z Zimbabwe, transmisja od 14.00 w Viaplay.Z kolei w poniedziałkowym spotkaniu o 20.00, na boisko wybiegnie Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu Londyn. Napastnik Gabonu wraz z kolegami zagrają z reprezentacją wysp Komory.Nie mniej ciekawie będzie we wtorek. O 14.00 turniej rozpoczynają obrońcy tytułu - Algieria, meczem grupy D ze Sierra Leone. Liderem Algierczyków jest Riyad Mahrez, skrzydłowy Manchesteru City. Algieria nie przegrała od 34 meczów, czyli od października 2018 roku. A we wtorek o 17.00 w grupie C, inny z faworytów tegorocznego Pucharu Narodów Afryki - Egipt, z Mohamedem Salahem z Liverpoolu FC, zagra z Nigerią.W Pucharze Narodów Afryki grają 24 reprezentacje, podzielone na 6 grup. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy i cztery najlepsze z trzecich miejsc, awansują do 1/8 finału. Wszystkie mecze na żywo można oglądać na platformie streamingowej Viaplay.Puchar Narodów Afryki 2022 - transmisje na żywo na platformie Viaplay(10-12 stycznia) - 1. kolejka:Poniedziałek (10 stycznia):• 14:00(grupa B)komentuje Piotr Domagała• 17:00(grupa B)komentuje Tomasz Górski• 17:00(grupa C)komentuje Marcin Borzęcki• 20:00(grupa C)komentuje Dawid SzymczakWtorek (11 stycznia):• 14:00(grupa D)komentuje Mariusz Hawryszczuk• 17:00(grupa C)komentują Szymon Ratajczak i Michał Borkowski• 20:00(grupa C)komentuje Dawid KrólŚroda (12 stycznia):• 14:00(grupa E)komentuje Dawid Szymczak• 17:00(grupa E)komentuje Tomasz Górski• 20:00(grupa D)komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki