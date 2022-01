Treści wideo z kanału National Geographic w Onecie

Łukasz Szewczyk

• National Geographic dołączył do Programu Partnerskiego Onetu.

• W ramach współpracy, Onet udostępni swoim użytkownikom angażujące treści wideo wybrane z programów oferowanych na trzech kanałach National Geographic.

• Wśród nich znajdą się fragmenty popularnych dokumentów, takich jak "Katastrofa w Przestworzach" czy "Przedziwna Planeta Ziemia".

Współpraca z National Geographic jest kolejnym krokiem w rozwoju Programu Partnerskiego Onetu, skierowanego do twórców jakościowych i autorskich treści. Różnorodność tematyczna materiałów redakcyjnych, które dzięki programowi partnerskiemu trafiają do Onetu, zwiększa satysfakcję użytkowników, a twórcy treści zyskują możliwość dotarcia do tysięcy nowych odbiorców. W programie bierze udział obecnie ponad 250 partnerów z dziedzin, takich jak m.in.: historia, parenting, biznes czy sport. Każdego miesiąca, użytkownicy Onetu otrzymają od kanału National Geographic 30 ciekawych historii wideo oraz towarzyszące im krótkie artykuły.- mówi Michał Pietniczka, Dyrektor ds. Partnerstw w Ringier Axel Springer Polska.- dodaje Edyta Pytlewska-Mele, General Manager Networks w The Walt Disney Company, właściciela marki National Geographic.