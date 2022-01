Serial HBO "Euforia" wraca z drugim sezonem. Premiera w HBO i HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wyróżniony trzema nagrodami Primetime Emmy serial HBO "Euforia" wraca z drugim, ośmioodcinkowym sezonem.

• Pierwszy odcinek serialu już jest dostępny w HBO GO, wieczorem premiera także w telewizyjnym HBO

W drugim sezonie stworzonego przez Sama Levinsona serialu "Euforia", pośród wielu przeplatających się osobistych historii w mieście East Highland, 17-letnia Rue (w tej roli ponownie Zendaya, wyróżniona za swoją kreację w poprzednim sezonie nagrodą Emmy) musi odnaleźć nadzieję, balansując jednocześnie między presją wywoływaną przez miłość, stratę i uzależnienie.W drugim sezonie ponownie wystąpią: Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid oraz Austin Abrams.Twórcą "Euforii" jest Sam Levinson, który odpowiada za scenariusz produkcji, jest także jednym z jej producentów wykonawczych. Obowiązki pozostałych producentów wykonawczych pełnią Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel "Future" Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem oraz Daphna Levin. Producentem jest Kenneth Yu, a współproducentami są Ashley Levinson, Harrison Kreiss oraz Julio Perez. Serial został wyprodukowany we współpracy ze spółką A24 i jest oparty na izraelskiej produkcji o tym samym tytule. Jej pomysłodawcami są Ron Leshem i Daphna Levin ze spółki HOT.Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu HBO "Euforia" jest już dostępny w HBO GO. Emisja tego odcinka w HBO zaplanowana została na dzisiaj (10 stycznia) na godz. 20:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć w HBO i HBO GO co tydzień, w poniedziałki.Sezon liczyć będzie 8 odcinków.