Startuje 7. sezon Ultraligi. Transmisje w Polsat Games

• Najlepsi zawodnicy League of Legends z Polski i krajów bałtyckich rozpoczynają walkę o mistrzowski tytuł, zaproszenie do międzynarodowego turnieju EU Masters i nagrody z puli 100 tys. zł.

• Ultraliga transmitowana będzie na kanałach Polsat Games w telewizji oraz w internecie.

Ultraliga Sezon 7. jest kolejną edycją wspieranej przez producenta tytułu - firmę Riot Games - oficjalnej ligi regionalnej League of Legends. To pierwszy sezon po ogłoszonych jesienią 2021 r. zmianach w ekosystemie europejskich zmagań. Od 2018 do 2021 roku Ultraliga skupiała wokół siebie polskie drużyny walczące o tytuł mistrza kraju. Dzięki połączeniu z Baltic Masters, począwszy od 2022 roku, Ultraliga zyskuje status rozgrywek międzynarodowych. 11 stycznia topowe drużyny z Polski i krajów bałtyckich rozpoczną walkę o tytuł mistrzowski, zaproszenie do europejskiego turnieju EU Masters oraz nagrody pieniężne z puli wynoszącej 100 000 złotych. Transmisje na żywo z dedykowanego rozgrywkom esportowym studia w Warszawie będzie można oglądać we wtorki i środy od godz. 16:40 równolegle w Polsat Games oraz w internecie na platformach Polsat Box Go, Twitch.tv i YouTube. Faza zasadnicza, w której rywalizacja toczyć się będzie w systemie każdy z każdym, potrwa do 9 marca. Faza pucharowa odbędzie się natomiast w terminie 15 - 30 marca z udziałem sześciu najlepszych drużyn. O tytule mistrza zdecydują cztery rundy play-off rozgrywane w systemie Best Of 5.Liczba zespołów rywalizujących w Ultralidze wzrosła z 8 do 10. Tym samym faza zasadnicza wydłuża się o dwie kolejki, a każda z nich oznacza dla widza aż pięć spotkań na żywo. Oprócz znanych już fanom drużyn Illuminar Gaming, AGO Rogue, devils.one, Gentlemen's Gaming, Komil & Friends oraz Team ESCA Gaming o tytuł mistrzowski powalczą też polskie Forsaken, litewska formacja Topo Centras Iron Wolves, serbskie Zero Tenacity oraz pochodząca z Włoch organizacja Goskilla.- mówi Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający FRENZY.- powiedział Grzegorz Szabla, Senior Brand Manager EE. -- dodał.Analizą oraz komentarzem w 7. sezonie Ultraligi zajmą się Michał "Avahir" Kudliński, Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk, Tomasz "Magvayer" Filipiuk, Michał "Myha" Francuz oraz Mikołaj "Silv4n" Sinacki. Do obsady Ultraligi w nadchodzącym sezonie dołączą Piotr "CzarnyPiotruś" Barański i Wojciech "Bezi" Wróbel. Za organizację Ultraligi i produkcję transmisji odpowiada dom produkcyjny FRENZY, który zajmuje się realizacją topowych, esportowych wydarzeń w Polsce - są to m.in. Ultraliga Mistrzostwa Polski w Teamfight Tactics, Trinity Force Puchar Polski, a także Polska Liga Esportowa.