Closterkeller w miłosnej odsłonie. Premierowy koncert w radiowej Trójce:

Łukasz Szewczyk

• Grają od ponad 30 lat i są legendą polskiej sceny rockowej.

• W niedzielę (16 stycznia 2021 roku) zespół Closterkeller ponownie wystąpi w koncertowym studiu Trójki, tym razem w wyjątkowo miłosnej odsłonie.

Warszawska grupa Closterkeller powstała pod koniec lat 80. Od tamtego czasu przez jej skład przewinęło się wielu muzyków, ale przy mikrofonie niezmiennie stoi charyzmatyczna Anja Orthodox. Mroczna nowofalowa muzyka z elementami rocka gotyckiego i tajemniczymi, poetyckimi tekstami w krótkim czasie przysporzyła grupie grona wiernych fanów.Closterkeller ma w dorobku dziesięć albumów studyjnych opatrzonych "kolorowymi" tytułami, takimi jak m.in.: "Purple", "Blue", "Violet" czy "Viridian". Ostatni z nich ukazał się w 2017 roku. Zespół wydał też pół tuzina płyt koncertowych, co ma szczególnie znaczenie, ponieważ wśród fanów krąży opinia, że na żywo formacja prezentuje się jeszcze lepiej, niż w studiu nagrań. Grupa kilkukrotnie koncertowała w studiu im. Agnieszki Osieckiej - jej akustyczny występ z 2000 roku został wydany formie albumu "Fin de siècle".Zbliżający się koncert będzie miał formę spektaklu muzycznego, którego tematem przewodnim będzie miłość. Closterkeller zagra w składzie: Anja Orthodox (wokal), Michał Rollinger (klawisze i gitara akustyczna), Michał Jarominek (gitary), Krzysztof Najman (gitara basowa) i Adam Najman (perkusja). Warto zaznaczyć, że dwaj ostatni muzycy to ojciec i syn, a Adam jest również dzieckiem wokalistki Anji Orthodox, co nadaje koncertowi wyjątkowego, rodzinnego charakteru.Koncert Closterkeller w Muzycznym studiu im. Agnieszki Osieckiej w niedzielę, 16 stycznia, od godz. 19.05 - transmisja na antenie Trójki oraz - w formie streamingu wideo - na stronie trojka.polskieradio.pl, Facebooku stacji i kanale YouTube Polskiego Radia.