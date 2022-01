Łukasz Szewczyk

Spory wzrost Grupy Kino Polska TV w 2021 roku

• Kanały telewizyjne Grupy Kino Polska TV w 2020 roku osiągnęły łącznie 2,51% udziału

w rynku oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49, live), co oznacza ponad 9-procentowy wzrost rok do roku.

• W 2021 roku średni dzienny czas oglądania stacji nadawcy wyniósł 43 minuty i 13 sekund (ATS, All 16-49, live) i był o prawie 5 procent dłuższy niż w 2020 roku.