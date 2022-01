Tydzień w NHL na żywo w Viaplay. "Lawina" z Colorado zalewa rywali

Łukasz Szewczyk

• Już ponad 100 meczów najlepszej hokejowej ligi świata NHL zostało w tym sezonie przełożonych ze względu na zakażenia koronawirusem

• Formą imponuje Colorado Avalanche, które właśnie wygrało dwunaste z rzędu domowe spotkanie w tym sezonie

• Polscy kibice NHL mogą w tym tygodniu obejrzeć na żywo prawie 40 meczów. Spotkania najlepszej hokejowej ligi na świecie pokazuje platforma Viaplay

Domowe zwycięstwo 4:3 nad Seattle Kraken, było dwunastym kolejnym meczem Colorado Avalanche wygranym u siebie. W ostatnich dwudziestu spotkaniach, "Lawina" zwyciężała szesnaście razy, notując jeszcze trzy remisy i jedną dogrywkę. Indywidualnie gracze Avalanche również imponują. Nazem Kadri jest wiceliderem asyst (33), a z 46 punktami w klasyfikacji kanadyjskiej (33 asysty i 13 goli) jest czwartym zawodnikiem ligi. Z kolei obrońca Cale Makar strzela najwięcej goli spośród defensorów w NHL, do tej pory już 15.Najbliższe spotkanie Colorado Avalanche już w środę, na wyjeździe z Nashville Predators (transmisja o 2:05 w Viaplay). O poprawienie domowej serii wygranych do trzynastu, "Lawina" powalczy w nocy z piątku na sobotę o 03:05, do Colorado przyjadą Arizona Coyotes.Ciekawy debiut szykuje się w drużynie Buffalo Sabres. 20-letni prawy skrzydłowy Jack Quinn, dziś w nocy ma szansę zagrać przeciwko mistrzom Tampa Bay Lightning (transmisja o 01:05 na platformie Viaplay). W 2020 roku gracz ten był numerem 8 w drafcie NHL. W sezonie 2019-20 w Ontario Hockey League strzelił 52 gole, notując 89 punktów w 62 meczach Ottawa 67's. Ostatnio w American Hockey League uzyskał 26 punktów (12 goli i 14 asyst) w 20 spotkaniach w barwach Rochester Americans. Wśród debiutantów to drugi najlepszy wynik w liczbie goli i punktów klasyfikacji kanadyjskiej.Najbliższe transmisje NHL na żywo na platformie Viaplay (12-16 stycznia):Komentarz w języku angielskimŚroda 12 stycznia (w nocy z wtorku na środę):• 01:05 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes• 01:05 Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks• 01:05 Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning• 01:05 Florida Panthers - Vancouver Canucks• 02:05 Nashville Predators - Colorado Avalanche• 04:05 Vegas Knights - Toronto Maple Leafs• 04:05 Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins• 04:30 San Jose Sharks - Detroit Red WingsCzwartek 13 stycznia (w nocy ze środy na czwartek):• 01:05 Boston Bruins - Montreal Canadiens• 02:35 Dallas Stars - Seatlle Kraken• 04:05 Arizona Coyotes - Toronto Maple LeafsPiątek 14 stycznia (w nocy z czwartku na piątek):• 01:05 Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets• 01:05 Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks• 01:05 Boston Bruins - Philadelphia Flyers• 01:35 New York Islanders - New Jersey Devils• 01:35 Detroit Red Wings - Winnipeg Jets• 02:05 St. Louis Blues - Seatlle Kraken• 02:05 Nashville Predators - Buffalo Sabres• 02:35 Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens• 03:05 Calgary Flames - Ottawa Senators• 04:35 San Jose Sharks - New York Rangers• 04:35 Los Angeles Kings - Pittsburgh PenguinsSobota 15 stycznia:• 01:15 Florida Panthers - Dallas Stars• 02:05 Minnesota Wild - Anaheim Ducks• 03:05 Colorado Avalanche - Arizona Coyotes• 19:05 Boston Bruins - Nashville Predators• 19:05 Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks• 20:05 New York Islanders - Washington CapitalsNiedziela 16 stycznia (w nocy z soboty na niedzielę):• 00:05 Florida Panthers - Columbus Blue Jackets• 01:05 Tampa Bay Lightning - Dallas Stars• 01:05 St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs• 01:05 Philadelphia Flyers - New York Rangers• 01:05 Detroit Red Wings - Buffalo Sabres• 02:35 Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks• 03:05 Arizona Coyotes - Colorado Avalanche• 04:05 Seatlle Kraken - Los Angeles Kings• 04:35 San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins• 20:00 Washington Capitals - Vancouver Canucks