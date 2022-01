Cyfrowa Polska: Dofinansowanie wyłącznie zakupu dekoderów ryzykowne dla widzów

Łukasz Szewczyk

• Związek Cyfrowa Polska ostrzega przed porjektek ustawy wprowadzającej dofinansowanie na zakup dekoderów w związku z nadchodzącą zmianą sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.

• Ograniczenie mechanizmu dofinansowania jedynie do zakupu dekoderów w sposób jawny ogranicza wybór konsumentów naraża ich na ryzyko nieuczciwych praktyk sprzedażowych, uniemożliwia wykorzystanie w pełni możliwości nowego standardu i przyczynia się do utrzymania oraz pogłębienia wykluczenia cyfrowego

Organizacja reprezentująca sektor nowych technologii przedstawiła swoją opinię w ramach prowadzonych rządowych konsultacji społecznych. Stanowisko Cyfrowej Polski trafiło m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego i Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu w KPRM, odpowiedzialnego w rządzie za cyfryzację.Największe obawy krajowej branży cyfrowej budzi fakt, że mechanizm wsparcia finansowego konsumentów w projekcie ograniczony został jedynie do zakupu dekoderów i nie obejmuje odbiorników telewizyjnych z wyświetlaczem, czyli telewizorów. W stanowisku zaznaczono, że rozwiązanie takie niesie ryzyko poważnych konsekwencji dla krajowej gospodarki, a szczególnie sektora produkcji odbiorników TV oraz polskich odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej.Związek Cyfrowa Polska zauważa, że dofinansowanie jedynie dekoderów ma charakter dyskryminacyjny wobec części podmiotów działających w Polsce i kieruje kapitał na zewnętrzne rynki. -- napisał w swoim stanowisku Związek Cyfrowa Polska.Organizacja wskazuje również na zagrożenie związane z możliwym wyłudzeniem przez nieuczciwe podmioty środków przeznaczonych w ramach projektu na dofinansowanie zakupu odbiorników. Branża cyfrowa proponuje uruchomienie instrumentów, za pomocą których można uszczelnić system dopłat. Postuluje np., aby odbiorniki cyfrowe objęte dofinansowaniem mogły być sprzedawane wyłącznie przez przedsiębiorców będących zarejestrowanymi podatnikami VAT, tj. podmiotami, które przeszły już weryfikację dokonaną przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.Związek Cyfrowa Polska wskazuje również na szereg konsekwencji, jakie mogą ponieść sami odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej, którzy zdecydują się na wykorzystanie bonu na zakup dekodera.- zaznaczono w dokumencie.Cyfrowa Polska w swoim stanowisku przypomina, że dekoder nie zapewnia możliwości pełnego wykorzystania nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). -- zaznaczył Związek w piśmie skierowanym w ramach konsultacji.Organizacja podkreśla ponadto, że rynek dekoderów w Polsce, szczególnie w kanale sprzedaży portali aukcyjnych, boryka się wciąż z problemem ofert sprzedażowych na sprzęt niespełniający wymagań technicznych na potrzeby obsługi nowego sygnału NTC, co naraża konsumentów na nieuczciwe praktyki sprzedażowe i zakup sprzętu, który nie pozwoli na odbiór nowej naziemnej telewizji cyfrowej.Zdaniem prezesa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika ograniczenie wyboru konsumentów w kwestii dostępności dofinansowania przyczyni się do marnowania możliwości nowego standardu sygnału. --komentuje Michał Kanownik. Co więcej, jego zdaniem poszerzenie zakresu mechanizmu dofinansowania nie godzi w założenia projektu. -- dodaje prezes Cyfrowej Polski.Projekt ustawy i zawarty w nim mechanizm wsparcia finansowego obywateli kupujących dekodery stanowi odpowiedź na zbliżającą się zmianę standardu nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w kraju na DVB-T2 HEVC. Jeszcze w ubiegłym roku Krajowy Instytut Mediów oraz Związek Cyfrowa Polska informowały, że ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce zagrożonych jest utrata dostępu do telewizji, jeśli nie wymienią odbiorników na przystosowane do nowego standardu. Wyłączanie starego sygnału postępować będzie w Polsce stopniowo - rozpocznie się z końcem marca i potrwa do 30 czerwca tego roku.