TikTok partnerem w czasie Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn

Łukasz Szewczyk

• TikTok i Europejska Federacja Piłki Ręcznej połączyły siły

• Platforma TikTok ułatwi fanom piłki ręcznej wspólne przeżywanie rozgrywek EHF EURO 2022 odbywających się na Węgrzech i w Słowacji.

Europejska Federacja Piłki Ręcznej (European Handball Federation EHF) i globalna platforma rozrywkowa TikTok zawarły partnerstwo na rzecz tegorocznej edycji Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn (EHF EURO 2022). Podstawą do zawiązania bezprecedensowego porozumienia był wielki sukces dotychczasowej współpracy między partnerami. Światowa społeczność fanów piłki ręcznej, budowana wokół kanału EHF's Home of Handball na platformie TikTok, wzrosła w ciągu ostatnich 18 miesięcy o 1000 proc., a najpopularniejszy z opublikowanych na platformie filmów stał się viralem, który obejrzano ponad 14 mln razy.W ramach współpracy marka TikTok - jako oficjalny partner - będzie obecna przez cały czas trwania turnieju na nośnikach reklamowych w tym bandach LED i bannerach. Natomiast użytkownicy TikToka będą angażowani w sportowe zmagania na wiele różnych sposobów. Na platformie będą na nich czekać czaty na żywo z graczami i ekspertami oraz dodatkowe treści "zza kulis". Partnerzy zainicjują także oficjalne wyzwanie #HandballSkills.Na platformie TikTok udostępniony zostanie specjalny serwis poświęcony EHF EURO 2022 i zawierający m.in. najciekawsze momenty turnieju, najpopularniejsze filmy oznaczone hashtagiem #HandballSkills, informacje o zbliżających się relacjach na żywo oraz szczegółowy harmonogram turnieju. Na niektóre mecze zaproszeni zostaną także wybrani twórcy popularni na platformie TikTok.Co więcej fani z kilku europejskich krajów będą mogli obejrzeć ceremonię otwarcia turnieju oraz wybrane, najbardziej wyczekiwane mecze zawodów w czasie specjalnych transmisji na żywo na TikToku.- mówi Martin Hausleitner, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. -- dodaje.- mówi Paula Kornaszewska, Head of Operations Team, TikTok Polska.Zmagania drużyn narodowych w czasie Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2022 r. toczyć się będą w pięciu obiektach sportowych na terenie Słowacji i Węgier. Aż dziewięć meczów odbędzie się 13 stycznia, w dniu inauguracji rozgrywek. Wielki finał imprezy zaplanowano na 30 stycznia - nowi mistrzowie Europy zostaną uhonorowani w nowo wybudowanej kopule MVM Dome w Budapeszcie.