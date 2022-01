"The Good Doctor 5", "Rektur 4" i "Natręt" w lutym na antenie AXN

Łukasz Szewczyk

• Małżeństwo nękane przez byłego właściciela swojego domu marzeń

• Młody chirurg ze spektrum autyzmu, którego wyjątkowe umiejętności ratują życie pacjentów

• Policyjny żółtodziób po 40-stce

• Kinowy hit Quentina Tarantino

W filmiemałżeństwo, Scott (Michael Ealy) i Annie Russelowie (Meagan Good), kupuje wymarzony dom w Dolinie Napa. Sprzedającym jest ekscentryczny wdowiec o imieniu Charlie (Dennis Quaid). Sprawy przybierają dziwny obrót, gdy mężczyzna wciąż pojawia się w domu i ingeruje w życie jego nowych właścicieli. Czy wymarzony dom okaże się dla Russelów spełnieniem marzeń czy najgorszych koszmarów? Premiera filmu w niedzielę 13 lutego o godz. 22.20 w AXN.W serialuShaun Murphy (Freddie Highmore), niezwykle uzdolniony młody chirurg z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dołącza do zespołu lekarzy z prestiżowego szpitala chirurgicznego St. Bonaventure. Jest samotny, ma problemy z komunikacją, a jedyną osobą, która go wspiera jest dr Aaron Glassman (Richard Schiff), który przeciwstawia się sceptycyzmowi i uprzedzeniom osób zarządzających szpitalem i wprowadza Shauna do zespołu. Shaun będzie musiał pracować ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, aby odnaleźć się w nowym środowisku i udowodnić współpracownikom, że jego niezwykłe umiejętności medyczne mogą ratować ludzkie życie. W piątym sezonie zespół szpitala St. Bonaventure będzie zajmował się nowymi ciekawymi przypadkami medycznymi i zawirowaniami w życiu prywatnym. Premiera 5. sezonu serialu "The Good Doctor" w środę 16 lutego o godz. 21:05. Kolejne odcinki w każdą środę o 21:05 w AXN.to oparta na faktach historia pochodzącego z małego miasteczka Johna Nolana, który po niespodziewanym rozwodzie postanawia zmienić swoje życie - chce zostać policjantem w Los Angeles. Jako najstarszy kadet w LAPD musi zmierzyć się z opinią przełożonych, że jego decyzja to tylko wybryk, spowodowany kryzysem wieku średniego. Jeśli nie dotrzyma kroku młodszym kolegom może sprowadzić niebezpieczeństwo zarówno na nich jak i na siebie. Ma jednak pewną przewagę - życiowe doświadczenie, determinację i poczucie humoru, które mogą pomóc mu odnieść sukces na nowej ścieżce kariery. W 4. sezonie serialu posterunkowy Nolan uda się z misją do Gwatemali, aby uratować porwaną Lopez. Premiera 4. sezonu serialu "Rekrut" we wtorek 22 lutego o godz. 21:00. Kolejne odcinki we wtorki o 21:00 w AXN.Filmopowiada o losach aktora Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) i jego dublera-kaskadera Cliffa Bootha (Brad Pitt), którzy próbują ożywić swoje kariery. Ich historie łączą się z losami Sharon Tate (Margot Robbie), która przeprowadza się w te okolice, a także z członkami grupy sekty Charlesa Mansona. Film zdobył dwa Oskary w 2020 roku i otrzymała 7-minutową owację na stojąco po premierze na Festiwalu Filmowym w Cannes. Tytuł Pewnego razu... w Hollywood nawiązuje do spaghetti westernu Sergio Leone z 1968 roku pt. "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" i pokazuje wpływ reżysera na twórczość Tarantino. Film ma nieskończoną liczbę odniesień do kultury i ciekawostek jak ta, że Margot Robbie nosiła w filmie biżuterię należącą do Sharon Tate. Premiera filmu "Pewnego razu w... Hollywood" w sobotę 26 lutego o godz. 20.00 w AXN.