Gala KSW 66 w Viaplay: Ziółkowski - Mańkowski o tytuł w wadze lekkiej

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (15 stycznia 2022 roku) w Szczecinie odbędzie się Gala KSW 66

• Walką wieczoru będzie starcie o pas wagi lekkiej: Marian Ziółkowski - Borys Mańkowski

• Transmisja na platformie streamingowej Viaplay

Borys Mańkowski / Fot. KSW

Po zaledwie kilku tygodniach, federacja KSW wraca z kolejną galą. KSW wraca do Szczecina po ponad siedmiu latach. Walką wieczoru będzie starcie mistrza wagi lekkiej KSW Mariana Ziółkowskiego (23 wygrane, 8 remisów i 1 porażka), z byłym mistrzem kategorii półśredniej z 2014 roku - Borysem Mańkowskim (22-8-1). Mańkowski, tym razem w wadze lekkiej, wygrał trzy ostatnie walki i staje przed szansą na zdobycie tytułu. Ziółkowski jest mistrzem od listopada 2020 roku, kiedy to pokonał Romana Szymańskiego kopnięciem na wątrobę.W drugiej walce o pas mistrzowski, w kategorii półciężkiej najdłużej panujący mistrz KSW Tomasz Narkun (18-4) zmierzy się z Czeczenem Ibragimem Chuzhigaevem (15-5). Po rocznej przerwie, do rywalizacji KSW wraca szczecinianin Michał Materla (30-8). Poprzednio na gali KSW 65, w listopadzie 2020 roku został znokautowany przez Roberto Soldicia, obecnego mistrza wagi półśredniej i średniej. Teraz rywalem Materli będzie Anglik jamajskiego pochodzenia Jason Radcliffe (17-8).Wydarzenie komentować będą Dominik Durniat, Maciej Turski i Albert Odzimkowski.Karta walk KSW 66:• 70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (23-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Borys Mańkowski (22-8-1, 3 KO, 8 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej• 93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (18-4, 3 KO, 14 Sub) - Ibragim Czużigajew (15-5, 8 KO, 2 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej• 83,9 kg/185 lb: Michał Materla (30-8, 10 KO, 13 Sub) - Jason Radcliffe (17-8, 11 KO, 4 Sub)• 77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (14-8 1NC, 5 KO, 1 Sub) - Krystian Kaszubowski (9-2, 2 KO, 1 Sub)• 70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (11-6, 4 KO) vs Niklas Baeckstroem (11-3 1NC, 4 KO, 4 Sub)• 93 kg/205 lb: Wojciech Janusz (10-7, 3 KO, 4 Sub) - Przemysław Dzwoniarek (3-1, 2 KO)• 70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Donovan Desmae (14-8, 7 KO, 3 Sub)• 70,3 kg/155 lb: Gracjan Szadziński (8-4, 6 KO) - TBA• 77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (7-4, 4 KO) vs Hubert Szymajda (9-4, 1 KO, 5 Sub)• 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn (5-2, 1 KO, 2 Sub) vs David Martinik (5-3, 2 KO, 2 Sub)