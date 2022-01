Łukasz Szewczyk

Nagroda Nobla otoczona skandalem. Nowa produkcja Viaplay Originals "The Prize of Silence".

• "The Prize of Silence" to dokument opowiadający o skandalu związanym z wykorzystywaniem seksualnym, który przed laty wstrząsnął Akademią Szwedzką.

• Doprowadził on do przesunięcia przyznania Literackiej Nagrody Nobla w 2018 roku.

Fot. Viaplay