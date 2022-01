Zmiany w ramówce TOK FM. Nowa prowadząca poranka

Łukasz Szewczyk

• W połowie stycznia 2022 roku nastąpią zmiany w ramówce Radia TOK FM

• Anna Piekutowska na stałe prowadzić będzie niedzielną audycję "Poranek Radia TOK FM".

• Z mienią się godziny nadawania lubianych przez słuchaczy programów "Dobra terapia", "Sprawy różne" oraz "Biuletyn rewolucyjny".

Nową prowadzącą niedzielnego "Poranka Radia TOK FM" od 16 stycznia będzie Anna Piekutowska. Audycja, nadawana w godz. 7:00-9:00, to podsumowanie minionych wydarzeń. Znajdzie się w niej, jak mówi gospodyni programu: -Dodatkowo zmienią się godziny nadawania niektórych audycji TOK FM. "Dobra terapia" Zuzanny Piechowicz i Armena Mekhakyana będzie emitowana w niedziele o godz. 22:00. Prowadzący będą rozmawiać w niej m.in. o tym, jak dbać o siebie oraz swoje zdrowie psychiczne w trudnym czasie, jak wrócić do normalności w jak najlepszej kondycji psychofizycznej oraz jak wesprzeć w tym bliskich. Audycja odbywa się z udziałem słuchaczy - jej gospodarze zachęcają odbiorców TOK FM do dzielenia się pytaniami, opiniami i historiami. Kontakt z redakcją jest możliwy mailowo lub telefonicznie w trakcie programu.Weekendowa audycja Karoliny Lewickiej pojawiać się będzie na antenie TOK FM w niedziele o godz. 19:00. "Sprawy różne" to program o zjawiskach, procesach, wydarzeniach - historia miesza się w nim z futurologią. -- wyjaśnia Karolina Lewicka,Natomiast od środy, 19 stycznia "Biuletyn rewolucyjny" Anny Piekutowskiej i Małgorzaty Wołczyńskiej, czyli feministyczny głos na antenie Radia TOK FM będzie nadawany po godz. 19:20.Nowości w ramówce Radia TOK FM wspiera promocja na antenie, na tokfm.pl oraz na profilach stacji w mediach społecznościowych.Zmiany ramówkowe dotyczą programu stacji w eterze. Subskrybenci dostępu TOK FM Premium nadal mogą słuchać wszystkich audycji Radia TOK FM w formie podcastów na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej - bez reklam, w dowolnej kolejności, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.