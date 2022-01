Covidowi rekonwalescenci znów w składzie Bayernu - weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

W ostatniej kolejce przewaga Bayernu nad wiceliderem Borussią Dortmund zmalała z dziewięciu do sześciu punktów. Ale Borussia wyszarpała zwycięstwo 3:2 w wyjazdowym starciu z Eintrachtem Frankfurt w ostatniej chwili. Teraz, na otwarcie 19. kolejki Bundesligi, wicelider zagra u siebie z czwartym SC Freiburg. Rywal Borussii zremisował w ostatniej kolejce 2:2 z Arminią Bielefeld, tracąc gola w końcówce. Do ekipy z Dortmundu Freiburg traci siedem punktów. Transmisja spotkania Borussia - Freiburg w piątek o 20.30 w Viaplay.Bayern Monachium ze względów covidowych grał w ostatniej kolejce osłabiony brakiem aż dziewięciu zawodników. Teraz niemal wszyscy, z kapitanem, bramkarzem Manuelem Neuerem na czele, wracają do gry. Na izolacji pozostaje jedynie Lucas Hernandez. Gol Roberta Lewandowskiego nie wystarczył i Bayern przegrał ostatnio u siebie 1:2 z Borussią Moenchengladbach. W najbliższej kolejce mistrzowie Niemiec grają na wyjeździe z FC Koeln, które jest szóste. Gospodarze sobotniego starcia w poprzedniej kolejce 3:1 pokonali na wyjeździe Herthę Berlin. Mecz FC Koeln - Bayern Monachium w sobotę o 15.30 można oglądać na platformie Viaplay.Po kontuzji, którą leczył od kwietnia ubiegłego roku, wrócił do gry w VfL Wolfsburg Bartosz Białek. Młodzieżowy reprezentant Polski wszedł na boisko w 78. minucie przegranego 0:1 meczu z VfL Bochum. Już od lipca do Białka dołączy w Wolfsburgu 19-letni Jakub Kamiński, który z Lecha Poznań przejdzie za dziesięć milionów euro. W sobotę drużyna Białka podejmie Herthę Berlin, która w tabeli jest trzynasta i ma o punkt więcej od Wolfsburga. W Berlinie nie ma już Krzysztofa Piątka, który na początku roku został wypożyczony do Fiorentiny. A inny klub z Berlina, czyli Union, wypożyczył do końca sezonu Tymoteusza Puchacza do liderującego w tureckiej ekstraklasie Trabzonsporu.Przed sobotnimi meczami FC Koeln - Bayern Monachium (15.30) i Borussia Moenchengladbach - Bayer Leverkusen (18.30) platforma Viaplay przygotowała specjalne studio z udziałem dziennikarzy i ekspertów: Piotra Domagały, Radosława Gilewicza, Michała Zachodnego i Tomasza Urbana.Piątek (14 stycznia):• 20.30komentują Rafał Wolski i Michał ZachodnySobota (15 stycznia):• 15.30komentują Rafał Wolski i Tomasz Urban• 15.30komentuje Dawid Król• 15.30komentuje Mateusz Juza• 15.30komentuje Tomasz Górski• 15.30komentują Szymon Ratajczak i Marcin Borzęcki• 18.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Michał ZachodnyNiedziela (16 stycznia):• 15.30komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• 17.30komentują Piotr Domagała i Marcin Borzęcki