The Smarcoole & B.R.O w utworze "Bunt!" do nowego serialu TVN (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Pod koniec stycznia 2022 roku w TVN i Playerze zadebiutuje nowy serial codzienny z Janem Wieczorkowskim.

• Tytuł promuje piosenka "Bunt!" w wykonaniu B.R.O oraz zespołu The Smarcoole stworzonego na potrzeby produkcji.

Serial "Bunt" w TVN i Playerze

Tekst do utowru napisali Grzegorz Szczerek i Jakub Birecki. Za muzykę odpowiedzialny jest Michał Cichanowicz, a za montaż Alex Peralyhin/Michał Pakulski.Kajetan, Lolita, Jajko, Zośka, Bolo i inni - każdy z tych bohaterów serialu przeżył już swój nastoletni bunt, jednak w ich przypadku było to coś więcej niż burza hormonów. Dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo to tylko niektóre z powodów ich pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. A tam apodyktyczna pani dyrektor - Agata Gawron - systematycznie wprowadza nowe obostrzenia i kary, które blokują młodzież, poniżają ją i jeszcze bardziej pogrążają w problemach, z którymi się zmagają. W końcu młodzi nie wytrzymują i wybucha BUNT! w obronie własnej godności...Strajk eskaluje - sytuacja staje się na tyle poważna, że zbuntowanym bohaterom grozi interwencja policji i więzienie. Ostatnią deską ratunku jest były dyrektor ośrodka, legendarny Tomasz Wilk, który w wyniku dramatycznych wydarzeń z przeszłości skazał się na banicję. Dawny wychowawca kiedyś dostrzegł w nich potencjał, dotarł do nich i zaakceptował - teraz znów staje po ich stronie.Serialowi "boomerzy" to: Jan Wieczorkowski (Tomasz Wilk), Monika Buchowiec (Agata Gawron), Magdalena Turczeniewicz (Anna Krajewska), Antoni Milancej (Bartek Krajewski), Bartosz Picher (Radek Jurgowicz), Lidia Sadowa (Małgosia Jurgowicz), Krzysztof Piątkowski ("Winetu"), Marta Mazurek (Kaśka Biela), Weronika Asińska (Monika Zawada) i Paweł Dobek ("Ciepły")."Młodych" reprezentują: Natalia Jędruś (Róża), Maciej Kucharski (Kajetan), Ola Grabowska (Majka), Małgorzata Majerska (Nina), Maja Wolska ("Lolita"), Iga Górecka (Zośka), Maciej Kosiacki ("Jajko"), Jakub Pruski ("Hakier"), Aleksander Kaleta ("Bolo") i Maciej Kobiela ("Gruby").Produkcję będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 18:25.