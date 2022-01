"Przestrzeń pamięci". Najciekawsze polskie muzea w nowy cyklu TVP Historia

Łukasz Szewczyk

• Nowy cykl dokumentalny TVP Historia

• "Przestrzeń pamięci" prezentująe najciekawsze muzea w Polsce.

• Marcin Wikło, prowadzący program, będzie rozmawiać z osobami związanymi z historią muzeów oraz muzealnikami.

Pierwszy odcinek cyklu będzie poświęcony Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Muzeum mieści się niedaleko Dworca Poleskiego, z którego w latach 1940-1941 Sowieci wywozili ludzi na Syberię. Dla Polaków nie jest to tylko nazwa geograficzna, ale pojęcie symbolizujące niewolę i cierpienie wielu pokoleń naszych rodaków. Jako pierwsi na Syberię trafili w XVII wieku jeńcy walk Stefana Batorego z carem Rosji Iwanem IV Groźnym. Na Sybir władze carskie wysłały tysiące powstańców listopadowych i styczniowych, uczestników rewolucji 1905 roku oraz wielu bohaterów, którzy aż do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku walczyli o odzyskanie niepodległości i wyrwanie spod dominacji rosyjskiej. Zsyłka do obozów, w których panowały nieludzie warunki, była metodą karania polskich buntowników także w czasach ZSRR. Sowieci wywozili na Syberię Polaków w ramach tzw. "operacji polskiej" w latach 1937-1938 oraz po agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, a także po zakończeniu II wojny światowej. Tym wszystkim pokoleniom Polaków poświęcone jest Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.Gośćmi pierwszego odcinka będą historycy odpowiedzialni za ekspozycję w Muzeum Pamięci Sybiru: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński - dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Monika Szarejko - kierownik Działu Wystawy Stałej oraz Paweł Kalisz - adiunkt Dział Wystawy Stałej.Twórcy programu odwiedzą również m.in.: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej oraz Muzeum Narodowe w Lublinie.Premiera cyklu "Przestrzeń pamięci" (odc. 1: Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku) w niedzielę, 16 stycznia o godzinie 10:35 w TVP Historia. Następne odcinki programu emitowane będą w kolejne niedziele stycznia i lutego o godzinie 10:35 na antenie TVP Historia.