"Pałacowe love". Nowy program randkowy w TTV i Playerze. Prowadzącymi gwiazdy "Gogglebox"

Łukasz Szewczyk

• Młode pary na kilka tygodni przeprowadzają się do pałacu w Walewicach.

• Cofną się w czasie o 200 lat, by odcięci od pokus współczesnego świata, skupić się na wzmocnieniu swoich relacji i zawalczyć o nagrodę główną

• W lutym na antenie TTV premiera nowego, autorskiego formatu randkowego Playera "Pałacowe love"

Uczestnicy programu "Pałacowe love" w TTV i Playerze / Fot. Player

Jacek Szawioła i Mariusz Kozak prowadzącymi Pałacowe love / Fot. TTV

Realia się zmieniają, świat wirtualny niejednokrotnie wygrywa z realnym. Znajomości zawiera się szybko, przez Internet i aplikacje społecznościowe. Bardzo często nie zdają one jednak egzaminu, bo tak jak sprawnie uda nam się poznać kogoś nowego, tak również, nie mamy problemów z rozstaniem się, kiedy ktoś przestaje nam odpowiadać. Sześć par spędzi czas w programie na budowaniu trwałego związku.Towarzyszyć im będą mentorzy, przewodnicy po zapomnianym świecie XIX-wiecznych zasad i twardych reguł: doktor Agnieszka Bąbel, specjalistka ds. dawnej obyczajowości w Polskiej Akademii Nauk oraz Maciej Liziniewicz, Pan Serce, pastor i terapeuta par. Z kolei w roli prowadzących program widzowie zobaczą Mariusza Kozaka i Jacka Szawiołę, znanych z kanapy programu "Gogglebox. Przed telewizorem".Na koniec programu odbędzie się głosowanie podczas którego uczestnicy, opiekunowie i mentorzy wybiorą Parę Idealną. Zwycięzcy otrzymają wyjątkową nagrodę - ziemię na wspólny start, gdzie będą mogli zbudować fundamenty dojrzałej relacji.Program dostępny będzie także na platformie Player.pl. Seria liczy 10 odcinków.Za produkcję "Pałacowe love" odpowiada firma WELL WELL.