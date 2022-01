Derby Mediolanu i finał Pucharu Ligi Angielskiej hitami lutego w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Najważniejszym wydarzeniem lutego w ELEVEN SPORTS będą derby Mediolanu, w których broniący mistrzostwa Włoch Inter zmierzy się z AC Milanem.

• Sporych emocji można spodziewać się również w finale Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Chelsea FC a zwycięzcą półfinału Liverpool FC - Arsenal FC.

• W nadchodzącym miesiącu stacja pokaże na swoich antenach także inne szlagierowe spotkania z udziałem czołowych europejskich klubów

Pierwsza połowa obecnego sezonu ligi włoskiej została zdominowana przez broniący mistrzostwa kraju Inter Mediolan oraz AC Milan, który liczy na swój pierwszy tytuł od 11 lat. W walce o najwyższe cele pozostają także inne słynne kluby jak choćby Juventus FC Wojciecha Szczęsnego, SSC Napoli Piotra Zielińskiego czy Atalanta Bergamo. Stawka jest coraz bardziej wyrównana, a to oznacza, że kolejne tygodnie zapowiadają się ekscytująco. Głównym wydarzeniem lutego na Półwyspie Apenińskim będą derby Mediolanu, w których Inter zagra na Stadio Giuseppe Meazza z Milanem. Nerazzurri nie przegrali ostatnich trzech spotkań z lokalnym rywalem, ale tym razem czeka ich wyjątkowo trudna przeprawa, bo Milan jest w bieżących rozgrywkach niezwykle skuteczny. Ozdobą tego starcia będzie pojedynek doświadczonych, ale znajdujących się w fantastycznej formie napastników - Edina Džeko po stronie Interu ze Zlatanem Ibrahimoviciem w szeregach Rossonerich.Najważniejsza transmisja:• Inter Mediolan - AC Milan, niedziela, 6 lutegoHitem lutego na angielskich boiskach będzie wielki finał Carabao Cup, w którym Chelsea FC zmierzy się ze zwycięzcą styczniowego półfinału pomiędzy Liverpoolem FC a Arsenalem FC. Niezależnie od tego, kto będzie rywalem The Blues, zapowiada się emocjonujące widowisko, bo wszystkie trzy drużyny zaliczają świetny sezon i liczą się w grze o najwyższe cele. Na legendarnym Wembley Stadium kibice będą mogli zobaczyć w akcji między innymi Romelu Lukaku, Masona Mounta, Jorginho i Antonio Rüdigera, a więc graczy o kluczowym znaczeniu dla postawy Chelsea. Natomiast gwiazdami Liverpoolu i Arsenalu są m.in. Mohamed Salah, Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Alexandre Lacazette, Bukayo Saka i Emile Smith Rowe. Czy któryś z nich przesądzi o losach finału?Carabao Cup - Finał (Puchar Ligi Angielskiej)• niedziela, 27 lutegoWielką atrakcją aktualnych rozgrywek LaLiga Santander jest pościg Atlético Madryt i FC Barcelony za prowadzącym w tabeli Realem Madryt oraz drugą Sevillą FC, która mocno włączyła się do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Spore szanse na miejsca zapewniające awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA mają także Real Betis i Real Sociedad. W lutym wszystkie wspomniane drużyny zagrają mecze bardzo istotne dla układu w ligowej czołówce. Na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Atlético z Barceloną, czyli zespołów, które we wcześniejszych miesiącach zanotowały więcej strat niż przewidywano i dla nich każdy punkt jest szczególnie cenny. Duma Katalonii spróbuje przełamać niekorzystną serię pięciu spotkań bez wygranej z ekipą Atléti. Z kolei goście z Madrytu postarają się o powtórkę z jesieni, kiedy pokonali Barçę 2:0. Na Camp Nou kibice zobaczą w akcji obecne i wschodzące gwiazdy futbolu, takie jak Memphis Depay, Luis Suárez, Ansu Fati, Ángel Correa, Gerard Piqué czy Antoine Griezmann.Najważniejsza transmisja:• FC Barcelona - Atlético Madryt, niedziela, 6 lutegoParis Saint-Germain zalicza fantastyczne rozgrywki, ale nadal nie może być pewny mistrzostwa Francji. Główni konkurenci, Olympique Marsylia, OGC Nice, Stade Rennais, AS Monaco i RC Lens, starają się dotrzymać kroku ekipie trenera Mauricio Pochettino, a jednocześnie toczą walkę o miejsca dające awans do Ligi Mistrzów UEFA. Głównym wydarzeniem lutego będzie konfrontacja PSG z zespołem z Rennes, która może sporo namieszać w czołówce tabeli Ligue 1 Uber Eats. Paryżanie staną przed szansą na rewanż za jesienną przegraną z tym rywalem 0:2, co było jak dotąd ich jedyną porażką w bieżącym sezonie. Istotna będzie postawa piłkarzy ofensywnych, w szczególności Leo Messiego, Kyliana Mbappé i Neymara, którzy tworzą najbardziej spektakularne trio nie tylko we Francji, ale i w Europie. Z kolei defensywa ze stolicy będzie musiała uważać przede wszystkim na Gaëtana Laborde'a, jednego z głównych kandydatów do korony króla strzelców obecnych rozgrywek ligi francuskiej.Najważniejsza transmisja:• Paris Saint-Germain - Stade Rennais, niedziela, 13 lutegoW pierwszych miesiącach zmagań o Puchar Anglii doszło do kilku sensacji, dzięki czemu w czwartej rundzie obok klubów z Premier League i Championship znajdują się reprezentanci niższych klas rozgrywkowych. Jeden z nich, Boreham Wood, w lutowym meczu 1/32 finału zmierzy się z West Ham United, którego barw broni Łukasz Fabiański. Hitem tej fazy zmagań będzie jednak konfrontacja Tottenhamu Hotspur z Brighton & Hove Albion, a więc zespołów znajdujących się w górnej połowie tabeli angielskiej ekstraklasy. W szeregach ekipy z Brighton będzie można zobaczyć Jakuba Modera. Polski pomocnik radzi sobie coraz lepiej na Wyspach Brytyjskich i to jego trafienie w końcówce spotkania trzeciej rundy z West Bromwich Albion doprowadziło do dogrywki, w której jego drużyna zapewniła sobie awans do dalszej gry. Jak reprezentant naszego kraju spisze się tym razem?Najważniejsza transmisja:• czwarta runda: Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion (Jakub Moder), między 4 a 7 lutegoFC Porto, Sporting CP i SL Benfica - to drużyny, które utrzymują fantastyczną formę i toczą wyrównaną walkę o mistrzostwo Portugalii. Wysoki poziom sprawia, że już na tym etapie sezonu każdy punkt jest na wagę złota, a jakiekolwiek straty mogą okazać się nie do odrobienia. Najciekawszy z lutowych meczów Liga Portugal odbędzie się na Estádio do Dragão, gdzie Porto zmierzy się ze Sportingiem. Trzy ostatnie spotkania pomiędzy tymi zespołami były niezwykle zacięte i kończyły się remisami. Najbliższe starcie również powinno być wyrównane, a wskazanie faworyta jest niezwykle trudne. Jedną z jego atrakcji będzie pojedynek czołowego snajpera obecnych rozgrywek, Luisa Díaza, po stronie gospodarzy, z królem strzelców poprzedniego sezonu, Pedro Gonçalvesem, w szeregach gości. Czy to jeden z nich okaże się bohaterem tego widowiska?Najważniejsza transmisja:• FC Porto - Sporting CP, niedziela, 13 lutego