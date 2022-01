TVP buduje nową halę zdjęciową. "Pozostawimy konkurencję daleko w tyle"

Łukasz Szewczyk

• Oficjalnie rozpoczęła się budowa najnowocześniejszej hali zdjęciowej przy ul. Woronicza w Warszawie.

• Powstający obiekt o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych pomieści sześć modułów studyjnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok.

- powiedział Prezes Zarządu Telewizji Polskiej, Jacek Kurski.Powierzchnia powstającej hali to aż 20 tys. metrów kwadratowych, w tym sześć modułów studyjnych o powierzchni: 1350, 1200 oraz cztery po 560 metrów kwadratowych. Znajdą się tam m.in.: backstage, garderoby, reżyserka, magazyny sprzętu, biura, bistro, magazyny, parking oraz studio plenerowe na dachu. Będzie to nowoczesny budynek sterowany inteligentnymi systemami SMART, a na płaszczyźnie produkcyjnej przystosowany do najnowocześniejszych procesów produkcyjnych opartych o XR, (czyli rozszerzoną rzeczywistość) czy sztuczną inteligencję. Na elewacji zewnętrznej umieszczony zostanie ekran LED, z funkcją wyświetlania w technologii 3D.Nadzór nad realizacją inwestycji, ze strony TVP, prowadzi Jarosław Ścisk, Dyrektor Ośrodka Inwestycji i Transportu. Generalnym wykonawcą jest, wyłoniona w przetargu, firma Korporacja Budowlana Doraco sp. z o.o. Budynek zaprojektowała pracownia PIG Architekci sp. z o.o, podwykonawca Doraco.- mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO, generalnego wykonawcy hali zdjęciowej TVP. -- dodaje.Telewizja Polska stawia na rozwój i innowacyjne rozwiązania. Zastosowane zostaną najnowsze normy efektywności energetycznej, a zielony dach hali pozwoli retencjonować wodę deszczową oraz zmniejszyć zużycie energii na chłodzenie latem.