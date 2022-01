Starcie Realu Madryt z Athletic Club w finale Superpucharu Hiszpanii hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Hitem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie finałowy mecz o Superpuchar Hiszpanii, w którym dojdzie do konfrontacji Realu Madryt z broniącym trofeum Athletic Club.

• Ciekawie powinno być również we włoskiej Serie A, gdzie lider tabeli, Inter Mediolan, zmierzy się z czwartą Atalantą Bergamo.

W ten weekend zostanie wyłoniony triumfator Superpucharu Hiszpanii. W pierwszym w 2022 roku finale prestiżowego turnieju piłkarskiego Real Madryt zmierzy się z obrońcą tytułu, Athletic Club. Królewscy zakwalifikowali się do decydującego spotkania dzięki półfinałowemu zwycięstwu 3:2 ze swoim odwiecznym rywalem, FC Barceloną. Doskonałą formę zaprezentował w tym starciu niezawodny duet Karim Benzema - Vinícius Júnior, który w bieżącym sezonie ma już na koncie 38 goli i 18 asyst. Natomiast ekipa z Bilbao w swoim półfinale pokonała 2:1 aktualnego mistrza Hiszpanii, Atlético Madryt. O sukcesie zespołu trenera Marcelino przesądziły trafienia Yeraya Álvareza i Nico Williamsa. W meczu finałowym ważną rolę może odegrać również Raúl García, który w historii swoich występów przeciwko Realowi zaliczył dotychczas aż cztery trafienia.Inter Mediolan i Atalanta Bergamo rozpoczęły nowy rok w dobrym stylu, dzięki czemu Nerazzurri pozostają liderem Serie A, a piłkarze trenera Gian Piero Gasperiniego utrzymują silną pozycję w walce o mistrzostwo Włoch. Starcie tych drużyn będzie szlagierem najbliższego weekendu na Półwyspie Apenińskim. Kibice mogą spodziewać się ofensywnej gry, bo oba zespoły należą do najskuteczniejszych nie tylko w lidze włoskiej, ale i całej piłkarskiej Europie. Na Stadio Giuseppe Meazza wystąpią tak bramkostrzelni zawodnicy, jak Edin Džeko, Luis Muriel, Lautaro Martínez czy Mario Pašalić. Warto także przypomnieć, że pierwsze spotkanie pomiędzy tymi ekipami w aktualnych rozgrywkach trzymało w napięciu przez pełne 90 minut, było niezwykle zacięte i zakończyło się remisem 2:2. Tym razem zapowiada się równie interesująca konfrontacja.Ciekawie powinno być także na Allianz Stadium, gdzie Juventus FC podejmie Udinese Calcio. Stara Dama przystąpi do tego meczu podbudowana ubiegłotygodniową wygraną 4:3 w prestiżowym starciu z AS Romą. Duży wkład w jej triumf miał Wojciech Szczęsny, który w końcówce meczu obronił rzut karny wykonywany przez Lorenzo Pellegriniego. W ten weekend polski golkiper stanie naprzeciw kolejnych groźnych zawodników z Beto i Gerardem Deulofeu na czele.Paris Saint-Germain wygrał zaledwie jeden z ostatnich pięciu meczów ligi francuskiej, przez co jego przewaga nad grupą pościgową staje się coraz mniejsza. W najbliższy weekend Kylian Mbappé i spółka w starciu ze Stade Brestois 29 postarają się wrócić na zwycięską ścieżkę. Zespół z Paryża będzie faworytem, ale musi mieć się na baczności, ponieważ Brest sprawił już w tym sezonie kilka niespodzianek, m.in. pokonując Olympique Marsylia, RC Lens i AS Monaco. Defensywa PSG powinna uważać przede wszystkim na utalentowany duet Franck Honorat - Jérémy Le Douaron, który miał udział w aż 17 z 26 goli strzelonych w obecnych rozgrywkach przez swoją drużynę.Na spore emocje zanosi się także w wyjazdowej konfrontacji RC Lens z AS Saint-Étienne. Ekipa Przemysława Frankowskiego w przypadku zwycięstwa może awansować na czwartą pozycję w tabeli. O sukces nie będzie jednak łatwo, bo dla ich broniących się przed spadkiem rywali każdy punkt jest na wagę złota. Co ciekawe, w meczach pomiędzy tymi drużynami od 17 lat nie padł bezbramkowy remis, więc prawdopodobieństwo goli jest niezwykle wysokie.Broniący mistrzostwa Portugalii Sporting CP rozpocznie rundę rewanżową od wyjazdowego spotkania z FC Vizelą. Fani klubu z Lizbony zastanawiają się, jak drużyna poradzi sobie po ubiegłotygodniowej porażce z Santa Clarą, co było jej pierwszą ligową wpadką od ponad ośmiu miesięcy. Kluczowa będzie postawa ofensywnych gwiazd drużyny Rubena Amorima, takich jak Pedro Gonçalves, Paulinho czy Pablo Sarabia, które miały wielki wpływ na jesienną wygraną z ekipą z Vizeli aż 3:0. Z kolei nadzieje zespołu gospodarzy są związane z Guilherme Schettine'em, który w tym sezonie zdobył już pięć bramek, wzbudzając zainteresowanie czołowych klubów nie tylko w Portugalii. Czy młodemu Brazylijczykowi uda się trafić do siatki i przyczynić do sensacyjnego triumfu nad mistrzem kraju?Plan transmisji:Piątek (14 stycznia):• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Polecamy w sobotę, 15 stycznia:• 13:25 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Krukstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Gazda, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (16 stycznia):• 12:25 Serie A: US Sassuolo Calcio - Hellas Verona (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 12:55 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński• 19:25(Eleven Sports 1, studio od 18:30)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A:n (Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:e (Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Gazda, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (17 stycznia):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Spots 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski