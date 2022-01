Derby Londynu. Kolejka hitów w Premier League - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Najbliższy weekend będzie szczególnie interesujący dla fanów Premier League. W najlepszej piłkarskiej lidze świata obejrzymy dwa wielkie hity.

• W sobotę Manchester City zagra z Chelsea, a dzień później w derbach północnego Londynu Tottenham Hotspur zmierzy się z Arsenalem.

Pół roku temu Manchester City i Chelsea spotkali się w finale Ligi Mistrzów. Teraz, po 21. kolejkach zajmują dwa pierwsze miejsca w Premier League. O ile zawodnicy z Londynu wygrali finał w Lizbonie, to sobotnie spotkanie jest dla nich ostatnią szansą na dogonienie piłkarzy Pepa Guardioli w tabeli i walkę w ostatnich kolejkach o tytuł mistrza Anglii. Obecnie różnica pomiędzy tymi drużynami wynosi aż dziesięć punktów. "Mecz na szczycie" skomentują w Canal+ Sport ​Andrzej Twarowski i Michał Gutka. Start transmisji w sobotę, 15 stycznia o 13:25.Po sobotnim hicie w Manchesterze, dzień później kibice na całym świecie będą się ekscytować jednymi z najbardziej prestiżowych meczów na świecie - derbami północnego Londynu pomiędzy Tottenhamem Hotspur a Arsenalem. Obie drużyny walczą o miejsce w czołowej czwórce rozgrywek, zajmując obecnie piąte i szóste miejsce w tabeli. W jesiennym spotkaniu londyńskich drużyn górą byli Kanonierzy, którzy wygrali po golach Smith Rowe'a, Aubameyanga i Saki. Hit niedzieli w Canal+ Sport skomentują Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.Serial dokumentalny "Sędziowie" przedstawia sędziów piłkarskich PKO BP Ekstraklasy z niemal każdej strony. W ośmiu odcinkach widzowie nie tylko zobaczą, ale co najważniejsze usłyszą pracę arbitrów podczas meczów. Będą mogli poznać ich życie prywatne i wiele innych perspektyw tego niedocenianego zawodu. Bohaterem piątego odcinka będą sędziowie asystenci: Kamil Wójcik i Tomasz Listkiewicz. Ten pierwszy - nazywany w środowisku "Brylantem" opowie wzruszającą historię opieki nad niepełnosprawnym synem. Listkiewicz to syn byłego prezesa PZPN - Michała, ale od dłuższego czasu pracuje już tylko na swoje nazwisko. Ich wyjątkowe historię i kulisy pracy poznać będzie można w nowym odcinku serii.Plan transmisji:Piątek (14 stycznia):• 20:25(nSport+)redakcja: Marcin Majewski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2 / nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz WieszczyckiSobota (15 stycznia):• 01:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Tomczak, Wojciech Michałowicz• 06.30 WTA 250 w Adelajdzie:(Canal+ Online)• 07:00 WTA 500 w Sydney:9Cnal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 12:25 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz•13:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 13:55 LaLiga Santander:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 15:55 Multi Premier League (Canal+ Sport)moderator: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Tomasz Ćwiąkała• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Przemysław Rudzki, Jarosław Koliński• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Piotr Glamowski, Jakub Polkowski• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 16:55 Liga ACB:(Canal+ Online)• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 19:30: odc. 5 "Brylant i Liściu" (Canal+ Sport)redakcja: Maciej Klimek, Michał Siejak• 20:40 Liga Mistrzów FIBA:(nSport+)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Waldemar Kijanowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marek JóźwiakNiedziela (16 stycznia):• 00:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Kamil Kosowski• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Online)• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 19:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Kamil Chanas• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak