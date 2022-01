HBO Max coraz bliżej Polski. Więcej treści i 4K. Start jeszcze w lutym?

Łukasz Szewczyk

• Coraz bliżej startu HBO Max w Polsce

Wiele wskazuje na to, że już za kilka tygodni na polskim tynku, która zastąpi dotychczasowe HBO GO. Jak już informowaliśmy , nowa platforma za zaoferować użytkownikom w jednym miejscu produkcje uznanych światowych marek, takich jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Originals. Z kolei filmy Warner Bros. będą dostępne po 45 dniach od ich premiery kinowej. W ofercie mają pojawić się także produkcje 4K.Jak informuje serwis Živé.sk powołując się na operatorów, platforma HBO Max na Słowacji ma zadebiutować 22 lutego 2022 roku. Jest prawdopodobne, że w tym samym dniu HBO Max pojawi się także w innych krajach regionu, między innymi w Polsce. Na chwilę obecną HBO nie zdradza informacji dotyczących swoich planów.Wcześniej zapowiadano, że HBO Max wprowadzi na europejski rynek nową, globalną platformę technologiczną z nowymi rozwiązaniami i funkcjami, które dostarczą dopasowane treści i osobiste rekomendacje, tworząc ofertę skrojoną na miarę dla każdego użytkownika z osobna. Subskrybenci będą mogli spersonalizować swój profil, nadając mu osobisty charakter, a rodzice, za pomocą kontroli rodzicielskiej, tworzyć profile dla swoich dzieci, aby mieć pewność, że oglądają one treści odpowiednie do ich wieku.Z pierwszych informacji z rynku słowackiego wynika, że w dniu startu obecni użytkownicy mają zostać automatycznie przełączeni na nową usługę HBO Max. Z technicznych nowości warto wymienić możliwość jednoczesnego oglądania na trzech urządzeniach oraz możliwość stworzenia profilów dla członków rodziny (podobnie jak w Netflixie). Dostęp do treści 4K w ramach abonamentu.Jaka cena? Z nieoficjalnych informacji wynika, że cena dostępu do HBO Max dla obecnych użytkowników ma zostać utrzymana na dotychczasowym poziomie. Dodatkowo wprowadzone mają zostać nowe warianty subskrypcji (m.in. abonament roczny) oraz specjalne oferty cenowe dla nowych klientów.