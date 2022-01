"Wolka", "Judasz i Czarny Mesjasz", "Ostateczne poświęcenie" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Wolka", "Ostateczne poświęcenie", "Judasz i Czarny Mesjasz", "Josep", "Wielorybnik", \

Weekend filmowych premier wrozpocznie dramat(15 stycznia) z Olgą Bołądź oraz Erykiem Lubosem. Annie zostają ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że nadchodzi czas rozliczyć się z przeszłością. Gdy opuszcza więzienne mury, jej nadrzędnym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Szybko okazuje się, że to jednak nie jest takie proste, a w nowej rzeczywistości może liczyć tylko na siebie. Poszukiwania sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą o co toczy się gra. Jak długo potrwa ta sielanka? Jakie mroczne tajemnice kryje w sobie nasza bohaterka i jaki jest prawdziwy cel wizyty? Jedno jest pewne - na tej wyspie nie jest już bezpiecznie.W niedzielę(Canal+ Premium). opowiada historię bohatera wojny wietnamskiej, Williama H. Pitsenbargera (Jeremy Irvine). 11 kwietnia 1966r. uratował ponad 60 osób wykazując się przy tym niesamowitą odwagą. Trzydzieści dwa lata później pracownik Pentagonu, Scott Huffman (Sebastian Stan), ma zbadać prośbę o przyznanie Pitsenbargerowi Medalu Honoru. Poszukuje osób, które były świadkami tego bohaterskiego wyczynu. Zbierając dowody odkrywa spisek na wysokim szczeblu, który może zagrozić jego karierze.Z koleifilmowy weekend rozpoczyna do filmu(15 stycznia). Niedaleka przyszłość. Nick (Leslie Odom Jr.) i Janine (Cynthia Erivo) Mikkelsenowie prowadzą szczęśliwe życie. Sielanka pary kończy się, kiedy były mąż kobiety, Tommy Hambleton (Orlando Bloom), zakrzywia czas, żeby ich rozdzielić. Do tego celu wykorzystuje byłą dziewczynę Nicka z czasów studiów, Alex Leslie (Freida Pinto). Za sprawą działań Tommy'ego rzeczywistość Mikkelsonów zaczyna się zacierać, a Nick stopniowo traci wspomnienia. Mężczyzna musi zdecydować, co może poświęcić, by ratować lub odrzucić wszystko, co kocha.Niedzielną Megapremierą będzie(16 stycznia). Lata 60. XX wieku. Złodziej recydywista William O'Neal (LaKeith Stanfield) decyduje się na ugodę z FBI. Zgodnie z umową mężczyzna przenika do struktur partii Czarnych Panter w Illinois. Jego zadanie polega na zdobyciu zaufania charyzmatycznego lidera ugrupowania, przewodniczącego Freda Hamptona (Daniel Kaluuya), i obserwowanie mężczyzny. Współpraca z O'Nealem nie należy jednak do łatwych. Szpieg sprawnie manipuluje zarówno swoimi nowymi towarzyszami, jak i mocodawcą, agentem specjalnym Royem Mitchellem (Jesse Plemons). Tymczasem Hampton coraz zręczniej porusza się w świecie wielkiej polityki. Dzieje się tak m.in. za sprawą miłości do koleżanki z partii, Deborah Johnson (Dominique Fishback). Przywódca Czarnych Panter nie ma pojęcia, że w jego najbliższym otoczeniu znajduje się zdrajca. Ten zaś ciągle nie może się zdecydować, po której stronie stanąć - aktywistów walczących o prawa czarnoskórych czy dyrektora FBI J. Edgara Hoovera (Martin Sheen), którego jedynym celem jest zniszczenie Hamptona i jego organizacji.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie film(15 stycznia, Cinemax 2). Luty 1939 r. hiszpańscy republikanie uciekają do Francji przed dyktaturą Franco. Francuski rząd buduje obozy i zamyka w nich uchodźców, którzy są praktycznie pozbawieni dostępu do sanitariatów, wody pitnej i jedzenia. W jednym z takich miejsc, za drutami kolczastymi, rodzi się przyjaźń między dwoma mężczyznami. Jeden z nich jest strażnikiem, a drugi to ilustrator Josep Bartoli (Barcelona 1910 - Nowy Jork 1995), który walczył z frankistowskim reżimem.W niedzielę(16 stycznia, Cinemax 2). Leshka mieszka w odciętej od świata wiosce nad Cieśniną Beringa między Czukotką i Alaską, na styku Rosji i Ameryki. Tak jak większość mężczyzn z jego osady, nastolatek poluje na wieloryby i prowadzi monotonne życie w położonym na końcu świata regionie. W zamieszkałej głównie przez mężczyzn wsi od niedawna dostępny jest Internet i Leshka siada każdego wieczora przed komputerem, żeby na erotycznej stronie oglądać tańczące dziewczyny. Dla większości jego znajomych jest to tylko rozrywka, ale Leshka traktuje to bardzo poważnie. Pewnego dnia postanawia odnaleźć dziewczynę, którą poznał dzięki internetowej kamerce i w której się zakochał. Leshka wyrusza w niebezpieczną podróż przez wzburzone wody Morza Beringa, aby na Alasce, w prawdziwym świecie odnaleźć swoją nową miłość.