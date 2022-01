Pesta: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką potęgą jest internet

Łukasz Szewczyk

• Internet daje dużo możliwości, ale niesie ze sobą również wiele zagrożeń ostrzega aktor Krystian Pesta

• W sieci łatwo się zatracić i zapomnieć, że jedno kliknięcie może zadecydować o czyimś życiu albo śmierci.

• Temat poruszany w serialu "Behawiorysta" jest dziś tak aktualny, że żadnego widza nie powinien pozostawić obojętnym.

Aktor podkreśla, że sam chętnie korzysta z internetu, bo dzięki niemu może załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu. Codziennością stały się przecież e-zakupy, e-konsultacje medyczne, e-rozmowy rekrutacyjne, nawet sprawy urzędowe załatwia się w e-urzędzie. Sieć umożliwia też uzyskanie najnowszych informacji z kraju i ze świata, a także błyskawiczny kontakt pomiędzy ludźmi z różnych zakątków naszego globu.- mówi agencji Newseria Lifestyle Krystian Pesta.Aktor zauważa, że nie wszyscy są świadomi zagrożeń, jakie mogą płynąć z niewłaściwego użytkowania internetu. Tymczasem cyberprzestępczość rozwija się w zatrważającym tempie. Będąc nieostrożnym, łatwo dać się oszukać internetowym złodziejom, którzy bez skrupułów wykorzystują naiwność użytkowników sieci. Sporym problemem jest również cyberstalking, czyli nękanie drugiej osoby poprzez wysyłanie wiadomości lub zdjęć. W tym celu zazwyczaj wykorzystywane są media społecznościowe. Dużo złego mogą również wyrządzić fake newsy.- mówi aktor.W serialu "Behawiorysta" Horst Zeiger, w którego wciela się właśnie Krystian Pesta, wykorzystuje internet jako narzędzie do precyzyjnego planowania zbrodni i manipulowania ludźmi. Totalnie nieprzewidywalny morderca organizuje swoiste igrzyska śmierci i zaprasza wszystkich do wirtualnego uczestnictwa w krwawym show. Wybór ofiary pozostawia widzom, bezpiecznie schowanym za ekranami swoich komputerów.- mówi Krystian Pesta.Aktor wspomina, że przygotowując się do roli w "Behawioryście", postanowił nieco zgłębić temat i dopiero wtedy uświadomił sobie, jak wiele zależy zaledwie od jednego kliknięcia w ekran tabletu czy smartfona i z jaką łatwością można tworzyć wirtualną fikcję, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.- dodaje.Serial "Behawiorysta" na podstawie powieści Remigiusza Mroza można oglądać na platformie Player Origina