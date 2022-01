Ruszają ferie z radiową Czwórką. Specjalne audycje i podcasty

Łukasz Szewczyk

• Radiowa Czwórka na okres ferii zimowych wzbogaca swoje audycje tematami związanymi m.in. ze sportami zimowymi, zimowymi ciekawostkami naukowymi z mroźnych stron świata, nierozwikłanymi zagadkami z historii.

• Czwórka sprawdzi też, co warto zobaczyć w najpiękniejszych miastach w Polsce i na których stokach poszusować.

W każdy wtorek i piątek w "Muzycznym Lunchu" (godz. 13.00-14.00) stacja będzie podpowiadać, które książki o muzyce warto przeczytać w wolnym czasie - rozmów o dwunastu propozycjach będzie można posłuchać również w dowolnym momencie w podcastach Czwórki pt. "Słowem muzyka" na podcasty.polskieradio.pl. W "Czacie Czwórki" w cyklu "Zimowe Sporty Nieoczywiste" dziennikarze przyjrzą się tym dyscyplinom, których nie zobaczymy na Igrzyskach w Pekinie, a które intrygują - jak np. śnieżne polo czy bojery.Cykl "Co się wydarzyło?" w paśmie "Zaklinacze Czasu" to propozycja na dłużej niż tylko na ferie. Będzie to poszukiwanie w historii zagadek, które do dzisiaj niepokoją i nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Czwórka pochyli się m.in. nad pytaniami: co się wydarzyło na Przełęczy Diatłowa, jaka tajemnicza epidemia porywała ludzi do tańca kilkaset lat temu czy co wiemy o zatonięciu okrętu Noworosyjsk?Kolejną propozycją na zimową przerwę od szkoły i uczelni jest #AleZjazd, czyli cykl w audycji "4 Bieg", w którym Czwórka sprawdzi warunki w najpopularniejszych ośrodkach narciarskich w Polsce. Co tydzień zajrzy do jednego z nich - Białki, Szczyrku, Czarnego Gronia. Co więcej, na tych którzy na swoich profilach IG wstawiają najciekawsze zdjęcia ze stoku i zhasztagują #AleZjazd, #4Bieg, #Czworka czekają czwórkowe kubki termiczne.Autorzy pasma "Tędy po trendy" w czasie ferii zimowych wraz z artystami znanymi z czwórkowej anteny poszukają odpowiedzi na pytanie: czego nie robić w ferie, a najciekawsze rozmowy ze słuchaczami nagrodzone zostaną czwórkowymi gadżetami.Cykl materiałów o pracownikach naukowych pracujących w Stacjach Polarnych to propozycja dla słuchaczy audycji "Stacja Nauka". Codziennie w tym paśmie padną także pytania o zimowe rekordy: gdzie odnotowano najniższą temperaturę na świecie, jaką była największą średnica gradu, w którym mieście spadło najwięcej śniegu."Stacja Kultura" na ferie przygotowała cykl "Kobiety gór" - historie kobiet które kochały góry. W planach rozmowy z Anna Król, Agatą Komosą Styczeń oraz innymi osobami, które zajmowały się tą tematyką. Będzie to niezwykła opowieść o kobietach, które nie bały się wyznaczać nowych dróg.