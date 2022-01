Gazeta.pl zagląda do domów gwiazd. Rusza nowy format "DomGwiazd"

Łukasz Szewczyk

Gazeta.pl stawia na rozwój angażujących formatów wideo. Po udanych debiutach nowych programów w jesiennej ramówce z 2021 r. nadszedł czas na kolejną rozrywkową propozycję dla użytkowników portalu. Na stronie głównej Gazeta.pl oraz w serwisie Kobieta.Gazeta.pl już jutro zadebiutuje program "GwiazDom", w ramach którego osoby ze świata sportu, muzyki, kina i show-biznesu otworzą przed widzami drzwi do swoich domów. Wszystko odbędzie się w dość nietypowy sposób - odwiedzana z kamerą gwiazda pokaże użytkownikom Gazeta.pl dwa pomieszczenia ze swojego domu, a dodatkowo Agnieszka Matracka, prowadząca program wylosuje dla niej dwie dodatkowe rzeczy do pokazania z "domku tajemnic", czyli specjalnego zestawu kart. Mogą one wskazać np. pamiątkowe przedmioty, miejsca w domu, a także dodatkowe pomieszczenie.- mówi Łukasz Kijek, dyrektor ds. rozwoju treści wideo w Gazeta.pl.Format "GwiazDom" będzie miał swoją premierę we wtorek, 18 stycznia 2021 roku o godzinie 19:00 na stronie głównej Gazeta.pl oraz w serwisie Kobieta.Gazeta.pl. Nowe odcinki programu będą emitowane co dwa tygodnie. To kolejny format rozrywkowy portalu - w ostatnich miesiącach widzowie Gazeta.pl poznali m.in. "Q&A", format prowadzony przez Marię Mazurek, w którym internauci pytają, a eksperci odpowiadają, "Interaktywny Sport Quiz" oraz "Wybór Plotka". Są to pierwsze tego typu interaktywne formaty wideo w polskim internecie, angażujące widza i dostarczające rozrywki.