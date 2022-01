Ekstraklasa Games startuje z magazynem ligowym na Polsat Games i online

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem stycznia wystartowała rywalizacja w ramach sezonu zasadniczego turnieju w grze EA SPORTS FIFA 22 w Polsce.

• Zmagania śledzić będzie można za pośrednictwem magazynu emitowanego na antenie i w kanałach on-line telewizji Polsat Games

Czwarta edycja turnieju rozpoczęła się w listopadzie fazą eliminacyjną, w której kluby Ekstraklasy zgłaszały swoich zawodników do rozgrywek Pro, a dla graczy niezrzeszonych odbyły się trzy turnieje eliminacyjne w formule Open. Do Ekstraklasa Games Open awansowało, m.in. kilku zawodników znanych z udziału w poprzednich edycjach turnieju, jak Jakub "cyanide" Mikołajewski, Kacper "Kapi98PL" Piszczek, Piotr "Pontonix300" Szczepanik.Zmagania zawodników biorących udział w rywalizacji Open i Pro odbywają się w formule "każdy z każdym". Siedemnaście kolejek sezonu zasadniczego relacjonowanych będzie w trakcie ośmiu odcinkówProgram będzie dostępny także na Facebooku PKO Bank Polski Ekstraklasa Games, Ekstraklasy i klubów oraz na YouTube i Twitchu Polsat Games. W magazynie oprócz obszernej analizy dwóch ostatnich kolejek, zobaczyć będzie można najlepsze akcje z meczów Pro i Open oraz skrót najciekawszego spotkania z rywalizacji profesjonalnych graczy reprezentujących ligowe kluby.Fani esportu w wydaniu EA SPORTS FIFA będą mogli zobaczyć w sumie dziewięć odcinków magazynu przygotowanego przez Frenzy. W tajniki rozgrywek wprowadzą kibiców eksperci dobrze znani z poprzednich edycji - Agnieszka Borysiuk oraz Krzysztof Lenarczyk. W obecnym turnieju dołączą do nich także Robert "LisekHD" Liszka, Mikołaj "URF" Palimąka oraz Adrian "Kamyk" KamińskiFaza zasadnicza PKO Bank Polski Ekstraklasa Games potrwa do 2 marca 2022, gdy czterech najlepszych graczy z formuły PRO awansuje do Wielkiego Finału. Jego skład uzupełni po dwóch zwycięzców turniejów barażowych - Pro i Open. W dniach 9-10 kwietnia ośmiu najlepszych zawodników (sześciu z Pro i dwóch z Open) zmierzy się w walce o tytuł mistrza Ekstraklasa Games oraz o awans do dalszej grogi w walce o FIFA eWorld Cup. Gracze rywalizować będą także o pulę nagród w wysokości 10tys. euro. Tytułu sprzed roku bronić będzie Legia Warszawa.