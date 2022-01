Ktoś, gdzieś". Nowy serial komediowy w HBO i HBO GO. W roli głównej Bridget Everett (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na platformie HBO GO oraz na antenie HBO debiutuje nowy serial "Ktoś, gdzieś"

• Główną bohaterką serialu komediowego HBO jest Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka.

Ktoś taki, jak Sam Miller może dusić się nawet w pełnym bezkresnych równin i rozciągających się po horyzont prerii stanie Kansas. Główną bohaterką serialu, który jest zainspirowany życiem komiczki i piosenkarki Bridget Everett, jest Sam (w jej roli sama Bridget Everett) na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która czuje się wyobcowana w swoim rodzinnym miasteczku. Sam zmaga się z poczuciem straty i potrzebą akceptacji, a śpiew jest dla jej ucieczką od prawdziwego życia. Pozwala jej lepiej poznać samą siebie oraz społeczność wyrzutków, którzy nie pasują do społeczeństwa, ale nigdy się nie poddają, co potwierdza, że każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi oraz sposób, by w pełni się wyrażać. Wszędzie. Gdziekolwiek.W serialu występują: Jeff Hiller jako Joel, którego marzenia o wierze, rodzinie i wysokiej klasy sprzęcie kuchennym rozpadają się na małe kawałeczki w mieszance radości, wstydu, muzyki i stresu, po tym, jak zaprzyjaźnia się ze swoją idolką z czasów szkoły średniej, Sam (Bridget Everett); Mary Catherine Garrison jako Tricia Miller, rozżalona i zrzędliwa siostra Sam, wyczerpana próbami życia zgodnie z oczekiwaniami, jakie stawiane są w jej rodzinnym mieście; Danny McCarthy jako Rick, cichy i nijaki szwagier Sam, którego tajemnica sprawia niesamowicie pobudza wyobraźnię Sam i Joela; Mike Hagerty jako głowa rodziny Ed Miller, farmer z Kansas o stoickim usposobieniu, który wierzy, że jeśli nie będziesz się wychylać i ciężko pracowałeś... zbierzesz to, co zasiejesz. W końcu jednak dociera do niego, że ignorowanie problemów tylko je potęguje.Twórcami i producentami serialu "Ktoś, gdzieś" są Hannah Bos i Paul Thureen (scenarzyści serialu HBO "W potrzebie). Występująca w roli głównej Bridget Everett pełni również obowiązki producentki wykonawczej. Producentami wykonawczymi są także: Carolyn Strauss for Mighty Mint, Jay Duplass, Mark Duplass oraz Mel Eslyn z ramienia Duplass Brothers Productions, Patricia Breen, a także Tyler Romary. Obowiązki producentki pełni Shuli Harel. Za scenariusz odpowiadają Hannah Bos, Paul Thureen i Patricia Breen, a reżyserowali Jay Duplass i Robert Cohen.Jego premierowa emisja w HBO zaplanowana została 17 stycznia o godz. 21:40. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień w poniedziałki. Serial liczy 7 odcinków.