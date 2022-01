"Farma". Startuje nowe reality show Polsatu. Przedpremierowe odcinki w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• W Polsat Box Go można już obejrzeć przedpremierowo pierwszy odcinek najnowszego reality show Polsatu - "Farma", a drugi wieczorem.

• Kolejne serwis będzie udostępniał codziennie od poniedziałku do piątku, przed emisją w telewizji.

Uczestnicy nowego reality-show "Farma" / Fot. Polsat

Użytkownicy serwisu Polsat Box Go mogą przed emisją w telewizji i bez reklam - poznać przygody uczestników dwóch pierwszych odcinków najnowszego programu rozrywkowego Telewizji Polsat - "Farma". W programie spotkały się osoby z różnych środowisk, m.in.: nauczycielka, fryzjer, emerytowana policjantka, trener personalny czy właścicielka agencji reklamowej. Przez sześć tygodni spędzonych na farmie będą musieli nauczyć się, jak zdobywać pożywienie, pracować na roli i zajmować się zwierzętami. Fakt, że żadna z osób nigdy nie pracowała w gospodarstwie rolnym zaowocuje licznymi niespodziewanymi sytuacjami.Każdy odcinek będzie dostępny przedpremierowo w Polsat Box Go z jednodniowym wyprzedzeniem (z wyjątkiem odcinków emitowanych w TV w poniedziałek - je użytkownicy serwisu będą mogli obejrzeć już w piątek), w pakiecie Polsat Box Go Premium.Akcja "Farmy" rozgrywa się w opuszczonym siedlisku położonym w Puszczy Noteckiej. Uczestnicy będą musieli zadbać o gospodarstwo, zwierzęta i o siebie nawzajem. Ich jedyne wyżywienie to ogród warzywny i drzewa owocowe, kilogram mąki i kilka konserw mięsnych. Na inne wyżywienie będą musieli zapracować, pokonując stawiane przed nimi wyzwania. Pierwszego dnia będą musieli wybrać Farmera Tygodnia, który jako lider grupy będzie odpowiadał za porządek na farmie. Każdy nowy tydzień to nowy Farmer. Wybory nie zawsze będą proste, a walka o zwycięstwo przyniesie wiele emocji oraz konfliktów. Co tydzień z programem pożegna się jeden z uczestników. Ostateczna wygrana i tytuł Super Farmera, to również ogromne pieniądze - 100 tysięcy złotych. O tym, kto wygra zdecydują widzowie w głosowaniu podczas finału na żywo.Nowy format można oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na: urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, w Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon FireTV oraz w dekoderach.