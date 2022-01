Dokumentalny serial o prawicowych ekstremistach nowością Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Platforma Viaplay wyprodukowała nowy serial dokumentalny opowiadający o prawicowych ekstremistach ze Skandynawii.

• Dokument "Surrounded by Enemies" przybliży widzom sposób działania skrajnie prawicowych grup, pokazując ich świat od wewnątrz.

• W czasie niepokoju nienawiść narasta zarówno w świecie realnym, jak i w sieci. Szwedzki dziennikarz Henrik Evertsson dotarł do najbardziej niedostępnych organizacji

Sześcioodcinkowy serial dokumentalny pozwoli widzom przyjrzeć się z bliska skrajnie prawicowym ugrupowaniom wywodzącym się ze Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii. Pokaże losy kluczowych postaci ze środowisk pełnych nienawiści oraz nieufności. Serial odpowie na ważne pytania: co sprawia, że poszczególne osoby decydują się na tak ekstremalną drogę, skąd wzięła się w nich potrzeba przyłączenia się do tego typu organizacji i do czego naprawdę dążą?Evertsson kontaktuje się z najważniejszymi członkami tych grup, a także naukowcami i urzędnikami państwowymi. Wszystko po to, by zrozumieć, dlaczego idea prawicowego ekstremizmu nieustannie zyskuje nowych zwolenników.- relacjonuje Evertsson.- komentuje Filippa Wallestam, Content Manager w NENT Group."Surrounded by enemies'" to dokument składający się z sześciu części.Serial został produkowany przez Monster na zlecenie platformy streamingowej Viaplay.