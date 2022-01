Trzeci sezon "Creepshow: premierowo w AMC

Łukasz Szewczyk

• Polska premiera trzeciego sezonu "Creepshow"

• Serialowa antologia utrzymana w klimacie komediowego horroru, która powstała na podstawie kultowej komedii grozy i komiksie o tym samym tytule

W każdym z sześciu odcinków sezonu zostaną opowiedziane dwie historie. Otwierająca pierwszy odcinek "Mums" powstała w oparciu o opowiadania Joego Hilla, a opowieść zamykająca sezon w 6. odcinku - "Dead Girl Named Sue" - została zaczerpnięta z opowiadania Craiga Englera. W 3. sezonie zobaczymy również jedną historię animowaną - "The Things in Oakwood Past" - w której bibliotekarka, po otwarciu przez mieszkańców miasteczka kapsuły czasu, musi zapobiec powtórzeniu się mrocznych historii...W trzecim sezonie "Creepshow" na ekranie pojawią się m.in. Michael Rooker, Ethan Embry, Andrew Bachelor, James Remar, Johnathon Schaech, Reid Scott, Hannah Fierman oraz King Bach.Emisja trzeciego sezonu od 17 stycznia 2022 roku na antenie AMCPierwszy sezon "Creepshow" pobił rekordy oglądalności na platformie Shudder, gdzie zadebiutował. Został doceniony zarówno przez krytyków, jak i widzów, zdobywając wysokie recenzje i wynik 97% "świeżości" na serwisie Rotten Tomatoes. 2. sezon serii pojawił się w Polsce na antenie AMC w lipcu tego roku, a fani serii mogli również zobaczyć animowany odcinek specjalny z głosami Kiefera Sutherlanda ("24") i Joey King ("The Kissing Booth"). Z kolei 13 grudnia na antenie pojawił się "Creepshow - edycja świąteczna: Anonimowi Zmiennokształtni" z Anną Camp ("Pitch Perfect") i Adamem Pallym ("The Mindy Project")."Creepshow" to serial produkcji Cartel we współpracy z Monster Agency Productions, Taurus Entertainment i Striker Entertainment.