Telewizyjna premiera hitu Playera. "Żony Miami" w TVN7

Łukasz Szewczyk

• Reality-show "Żony Miami" należy do czołówki najchętniej oglądanych pozycji serwisu Player.pl.

• Teraz ekstrawaganckie Polki - mieszkanki najgorętszego miasta na mapie Stanów Zjednoczonych zabiorą do swojego świata widzów przed TV.

Choć za oknami zima w pełni, temperatura przed telewizorami wzrośnie do 30 stopni. To wszystko za sprawą tytułowych "Żony Miami". Ulubiony format widzów powraca w nowym wydaniu! Kilka lat temu fani pokochali "Żony Hollywood" za osobowość, humor i ekstrawagancję. Teraz kamery ponownie zawitają do Stanów Zjednoczonych, żeby poznać piękne i wyjątkowe Polki, które pod gorącym słońcem Florydy w towarzystwie bryzy znad oceanu, spełniają swój amerykański sen. Tym razem ekipa reality show dotarła do jednego z najmodniejszych i najbardziej luksusowych miejsc na ziemi - Miami, mekki milionerów oraz przedstawicieli światowego showbiznesu.W owianym legendą kulturowym centrum Florydy mieszkają tytułowe "Żony Miami": Aneta, Ela, Karolina, Ewa i Sylwia. Do tego grona dołączy jedna z ulubionych par programu "Żony Hollywood" - Helenita i Rodrigo Deeds, którzy przybędą do Miami, szukając ekskluzywnego apartamentu i rozpoczynając nowy rozdział w życiu."Żony Miami" zadbają o emocje - gorące jak promienie słońca na Florydzie. Bohaterki otworzą drzwi rezydencji i zaproszą do swojego świata. Przedstawiają bliskich i pokażą, jak wygląda ich codzienność. Jak bardzo ich relacje rodzinne, uczucia, problemy oraz dylematy różnią się od naszych? Co się dzieje, gdy nad bajkową rzeczywistością gromadzą się czarne chmury? O czym marzą i co cenią w życiu?Telewizyjna premiera "Żon Miami" już w czwartek - 20 stycznia 2022 roku o godz. 20.00 w Siódemce!